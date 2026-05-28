Iran greift US-Stützpunkt an als Vergeltung für US-Angriffe. Auch Kuwait meldet Angriffe.

Iran greift US-Stützpunkt an als Vergeltung für US-Angriffe. Auch Kuwait meldet Angriffe. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten flammt wieder auf! Iran hat als Vergeltung für US-Angriffe einen US-Stützpunkt angegriffen, wie das iranische Staatsfernsehen mitteilte.

Auch Kuwait meldete am frühen Donnerstagmorgen, Ziel eines Raketen- und Drohnenangriffs geworden zu sein. Das kuwaitische Militär nannte keine weiteren Einzelheiten. Kuwait geriet während des Krieges wiederholt unter Beschuss durch den Iran und von Iran unterstützte schiitische Milizen im Irak. Niemand bekannte sich unmittelbar zu dem Angriff.

Die USA hatten zuvor erneut den Iran angegriffen und dabei nach Angaben eines Regierungsvertreters unter anderem vier iranische Drohnen abgeschossen. Zudem griffen die US-Streitkräfte einen iranischen Stützpunkt in Bandar Abbas an, von dem gerade eine fünfte Drohne gestartet werden sollte, erklärte der US-Regierungsvertreter in Washington. Die iranischen Drohnen hätten eine Gefahr für die Straße von Hormus dargestellt. Iranische Medien berichteten von drei starken Explosionen in der Nähe von Bandar Abbas, einer Hafenstadt im Süden des Landes.

Die Explosionen ereigneten sich demnach am Donnerstagmorgen gegen 01.30 Uhr Ortszeit, 00.00 Uhr MESZ. Eigentlich gilt im Iran-Krieg derzeit eine Waffenruhe, es laufen Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende der Kämpfe. Diese dürften durch die Angriffe schwer belastet werden





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