Iran hält an Verhandlungen mit USA fest trotz israelischer Angriffe

Der Iran will trotz israelischer Angriffe im Libanon die Gespräche mit den USA fortsetzen. US-Präsident Trump verurteilt Israels Vorgehen und sieht eine Friedenslösung nahe. Der Entwurf des Abkommens umfasst Atomprogramm, Sanktionen und die Straße von Hormus.

Der oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hat nach den Worten von Präsident Masud Peseschkian entschieden, den Dialog mit den USA fortzusetzen. Der Rat habe beschlossen, dass der Weg der Verhandlungen weiter verfolgt werden solle, sagte Peseschkian bei einem Treffen mit Medienvertretern in Teheran.

Zuvor hatte der iranische Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf nach israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon eine Fortsetzung der Gespräche infrage gestellt. Diese Angriffe wurden international kritisiert, insbesondere von US-Präsident Donald Trump, der auf Truth Social schrieb, dass der Angriff bei Beirut nicht hätte stattfinden dürfen. US-Präsident Donald Trump verurteilte den israelischen Gegenangriff im Libanon und betonte, dass man einem Friedensabkommen mit dem Iran so nahe sei wie nie zuvor.

Er rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf und erklärte, dass ein Abkommen mit dem Iran den Frieden für die gesamte Region bringen würde, einschließlich des Libanon. Trump forderte, dass es keine weiteren israelischen Angriffe im Libanon geben dürfe und auch keine Angriffe der Hisbollah gegen Israel. Die israelischen Luftschläge im Gazastreifen forderten nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde mindestens sechs palästinensische Todesopfer. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu diesen Angriffen.

Unterdessen übergaben die Hamas und andere palästinensische Gruppen den Vermittlern eine schriftliche Antwort auf Trumps Friedensplan. Insidern zufolge stimmen die Fraktionen 14 von 15 Punkten des Entwurfs zu, lehnen aber eine bedingungslose Entwaffnung ab. Syrien plant nach Aussagen von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa keine Beteiligung am Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im benachbarten Libanon. Gerüchte über einen Einmarsch syrischer Truppen seien falsch, betonte al-Scharaa in Damaskus.

Er unterstütze ein Ende des Krieges und die Stärkung der Institutionen im Libanon. Wichtiger sei für Syrien die Frage der 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Libanon. Der Politikexperte Clemens Fischer meint, dass der Iran dem Abkommen zustimmen werde, auch wenn Ayatollah Chamenei nicht Trumps bester Freund sei. Der Vertrag sei von Pakistan gut verhandelt worden.

Der israelische Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut zeige laut dem iranischen Chefunterhändler, dass den USA entweder der Wille oder die Fähigkeit fehle, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Er schrieb auf X, dass es sinnlos sei, den Weg der Gespräche weiterzugehen, wenn die USA ihre Zusagen nicht einhalten könnten. Der Entwurf für ein Friedensabkommen mit den USA beinhaltet laut einem iranischen Regierungsvertreter unter anderem das iranische Atomprogramm, die Öffnung der Straße von Hormus und die Aufhebung von Sanktionen.

Der Iran solle die Meerenge umgehend wieder für alle Handelsschiffe öffnen, während die USA die Seeblockade gegen iranische Häfen aufheben sollten. Vorgesehen sei auch ein Aussetzen der US-Ölsanktionen, die Freigabe von eingefrorenen Geldern und eine Begrenzung des iranischen Atomprogramms. Eine endgültige Einigung solle innerhalb von 60 Tagen nach Zustimmung beider Seiten ausgehandelt werden. Der israelische Präsident Isaac Herzog gratulierte Donald Trump zum 80.

Geburtstag und dankte ihm für seine Unterstützung im Kampf gegen das iranische Imperium des Bösen. Das israelische Militär erklärte, es habe ein Kommandozentrum der Hisbollah angegriffen, das zur Planung von Anschlägen genutzt worden sei. Israel habe damit auf Attacken der Hisbollah reagiert. Die Hisbollah habe gegen die Waffenruhe verstoßen, indem sie Geschosse auf den Norden Israels abfeuerte.

Der Iran soll während der achtwöchigen Waffenruhe seine Raketenbestände mit Hilfe Russlands aufgefüllt haben, wie Geheimdienstinformationen zeigen. Die Situation bleibt angespannt, aber die diplomatischen Kanäle sind offen





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