»Diese Meldung ist offensichtlich falsch«: Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einen Bericht der »Washington Post« dementiert. Darin hieß es, Iran habe bei Attacken auf US-Streitkräfte Starlink eingesetzt.

Auf der Onlineplattform X dementierte SpaceX den Medienbericht energisch: »Wir haben weder intern noch vom Pentagon Hinweise darauf, dass Starlink von iranischen Streitkräften eingesetzt wurde.

Denn das ist niemals geschehen.

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« Man hätte der Zeitung bereits »vor Wochen mitgeteilt, dass ihre Meldung falsch sei. « This “story” is patently false. The same week Iran threatens Starlink, having previously declared SpaceX and Starlink as military targets, the Washington Post publishes this grossly inaccurate story. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird.