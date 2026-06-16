Iran Hingerichtet Bewaffnete Anführer, US-Iran-Rahmenabkommen

Im Iran werden zwei Personen hingerichtet, die als bewaffnete Führer der Unruhen von Anfang 2026 bezeichnet wurden. Das Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran soll direkt nach Unterzeichnung in der Schweiz beginnen. Politologe Klemens Fischer und Wolfgang Ischinger warnen vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump. Der libanesische Präsident Joseph Aoun begrüßt die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion.

Im Iran werden offenbar zwei Personen hingerichtet, die als "bewaffnete Anführer der Unruhen von Anfang 2026" bezeichnet wurden. Dies berichtet die und bezieht sich auf die Justiznachrichtenagentur Mizan.

Die beiden Männer wurden demnach wegen eines "Krieges gegen Gott", wegen Korruption, Beschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum sowie wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit verurteilt. Nach dem geplanten Ende der militärischen Konfrontation mit den USA steht die Führung des Iran Experten zufolge vor einer schweren innenpolitischen Zerreißprobe.

"Mit dem Ende des Krieges beginnen die eigentlichen Probleme für das klerikale Establishment des Iran", sagt Hamidreza Azizi von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Ein hochrangiger Vertreter des Iran bezeichnet das Abkommen zur Beendigung des Krieges als "zweischneidiges Schwert", da die Erwartungen der kriegsmüden Bevölkerung extrem hoch seien. Sollte die Führung die Lebensbedingungen nicht rasch verbessern, drohten neue Massenproteste. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist verheerend.

Der Iran leidet unter einer extrem hohen Inflation, einer verfallenden Währung und massiver Arbeitslosigkeit. Zudem hat der Krieg schwere Schäden an der Infrastruktur und in der Industrie hinterlassen, deren Wiederaufbau enorme Summen verschlingen wird.

"Aus innenpolitischer Sicht hat der Iran nur ein enges Zeitfenster, um die Lage im Land unter Kontrolle zu bringen", sagt der iranische Ökonom und Politikanalyst Saeed Laylaz. Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran soll nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese weiteren Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, sagt Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim in Teheran.

Ein Ende des Kriegs schließe ein Ende der israelischen Besetzung von Gebieten im Libanon mit ein, sagt Araghtschi demnach weiter. Jegliche neuen israelischen Angriffe auf den Libanon und weitere Besetzung der Gebiete betrachte der Iran als Verstoß gegen die getroffene Vereinbarung. Die G7-Staaten kommen zusammen, um auf die Kriegsschauplätze der Welt zu blicken. Natürlich steht die Ukraine im Fokus, doch auch der Iran dürfte Thema werden.

Politologe Klemens Fischer erklärt, was der für den Freitag angedachte Rahmenvertrag bedeuten würde. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump. Auch wenn die USA mit dem Krieg "eigentlich erstrebenswerte Ziele" nicht erreicht hätten, sei "jede Schadenfreude abwegig und falsch" sagt Ischinger dem RBB.

"Dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, eine militärische Nuklearfähigkeit aufzubauen, dieses Ziel teilen wir natürlich mit den USA", so Ischinger. "Also bitte nicht ein Tag der Schadenfreude, sondern ein Tag möglicher Sorge, dass die USA mit diesem Krieg leider anscheinend weniger erreicht haben als wünschenswert gewesen wäre. " Er sei skeptisch, ob das vereinbarte Rahmenabkommen Stabilität und Frieden für die Region sowie eine Einhegung des Iran bringen werde.

Der angepeilte Rahmenvertrag zwischen den USA und dem Iran lässt bereits Tage vor der offiziellen Verkündung weltweit die Wirtschaft jubeln. Bevor die Vereinbarung am Freitag unterschrieben wird, könnte das Verhalten Israels sie jedoch noch einmal ins Wanken bringen, wie ntv-Korrespondent Gordian Fritz erklärt. Wie geht es mit der Straße von Hormus weiter? Noch ist einiges unklar: US-Präsident Donald Trump stellt eine offene und mautfreie Schifffahrtstraße in Aussicht.

"Sie wird offen sein und gebührenfrei", sagt Trump bereits am Montag kurz vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Evian. Dagegen erklärt das iranische Außenministerium, es sollten Gebühren für maritime Dienstleistungen erhoben werden. Trump zufolge begannen am Montag Schiffe, "viele voll beladen mit Öl, aus der Straße von Hormus zu fahren".

Der libanesische Präsident Joseph Aoun begrüßt in einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion. Aoun habe die Hoffnung geäußert, dass das Abkommen "ein positiver Schritt zur Entspannung der Lage und zur Erschließung diplomatischer Lösungen" sei, erklärt das Büro des libanesischen Präsidenten. Araghtschi sei "die Bedeutung der Achtung der Souveränität des Libanon" hervorgehoben, heißt es in der Erklärung weiter





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