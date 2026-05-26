Iran hingerichtet ehemaligen MMA‑Champion nach umstrittenem Spionage‑Urteil

Der frühere iranische MMA‑Champion Gholamreza Khani Shakarab wurde im Ghezelhesar‑Gefängnis hingerichtet. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das intransparente Verfahren und weisen auf mangelnde Beweise für Spionagevorwürfe hin.

Das autoritäre Regime im Iran hat erneut ein hartes Signal gesendet: Der frühere iranische MMA‑Champion Gholamreza Khani Shakarab wurde nach Angaben staatlicher Medien hingerichtet. Die Nachrichtenagentur Tasnim und weitere regimetreue Publikationen berichteten, dass die Vollstreckung des Todesurteils im Ghezelhesar‑Gefängnis bei Karadsch stattgefunden habe.

Shakarab war zuvor aus dem berüchtigten Evin‑Gefängnis in Teheran in das abgelegene Gefängnis verlegt worden, wo er zuletzt in Isolationshaft lebte. Menschenrechtsorganisationen beobachten, dass solche Verlegungen im Iran häufig als Vorzeichen für eine bevorstehende Hinrichtung gelten, insbesondere wenn die Haftbedingungen strenger werden. Das Urteil wurde vom Revolutionsgericht in Teheran erlassen, dessen Vorsitzender Richter Abolqasem Salavati ist für seine harten politischen Urteile und die Anwendung drakonischer Strafen bekannt.

Nach der Verurteilung bestätigte das Oberste Gericht das Urteil, ohne dass dem Angeklagten ein frei gewählter Rechtsbeistand zugestanden wurde. Human Rights Watch und die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengaw kritisierten den intransparenten Prozess und wiesen darauf hin, dass belastende Aussagen vermutlich unter Druck und Folter erpresst worden seien. Öffentliche Belege für die von den Behörden angeführten Spionagevorwürfe, die eine angebliche Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst Mossad vermuten lassen, wurden bislang nicht vorgelegt.

Der Fall verdeutlicht die sich verschärfende Lage im Iran, wo in den letzten Monaten die Zahl der Todesurteile wegen mutmaßlicher Spionage gegen Israel spürbar zugenommen hat. Beobachter sehen in den harten Urteilen ein Mittel des Regimes, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen und ein Klima der Angst zu erzeugen. Internationale Menschenrechtsgruppen fordern eine unabhängige Untersuchung des Falls, die Freilassung aller politischen Gefangenen und ein Ende der Praxis, Gefangene ohne Zugang zu rechtlicher Verteidigung zu verurteilen.

Während die iranischen Behörden das Urteil als rechtmäßige Durchsetzung der nationalen Sicherheit darstellen, bleibt die internationale Gemeinschaft besorgt über die wachsende Zahl von Hinrichtungen, die nach wenig belastbaren Beweisen vollzogen werden





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