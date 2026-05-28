Eine vorläufige Einigung im Iran-Konflikt ist laut iranischen Quellen noch nicht fertiggestellt. In New York bewirbt sich Deutschland um einen UN-Sicherheitsratssitz, wobei die Haltung im Gaza-Krieg eine Rolle spielt. Israel tötet nach eigenen Angaben zahlreiche Hisbollah-Kämpfer und will die Kontrolle über den Gazastreifen erweitern. Die EU verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler, und die USA drohen Oman. Die US-Inflation steigt wegen des Kriegs.

Iran ische Quellen dementieren Meldungen über ein fertiggestelltes Rahmenabkommen im Iran -Konflikt. Die Revolutionsgarden nahestehende Agentur Tasnim meldet, das Abkommen sei weder vollendet noch bestätigt. Zwar gebe es Verhandlungen unter pakistanischer Vermittlung, doch Teheran habe den Vermittler noch nicht über einen Abschluss informiert.

Medienberichte, die von einer unmittelbar bevorstehenden Verkündung sprechen, seien falsch. Die Entwicklung zeigt die anhaltende Sensibilität und den diplomatischen Balanceakt im Umgang mit dem Iran, nachdem im April eine von den USA vermittelte Waffenruhe in Kraft trat. Diese hat den Konflikt vorerst entschärft, doch eine dauerhafte Lösung bleibt aus. Währenddessen wirbt Außenminister Johann Wadephul in New York für einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat bei der Wahl am 3.

Juni. Die Haltung Deutschlands im Gaza-Konflikt könnte über das Abstimmungsverhalten vieler Länder entscheiden. Berlin hatte sich anders als viele Partner nicht der massiven Kritik an Israel angeschlossen und lehnt Sanktionen gegen die israelische Regierung ab. Diese Zurückhaltung wird in einigen Staaten positiv aufgenommen, in anderen jedoch mit Skepsis betrachtet.

Der diplomatische Kurs spiegelt den Versuch wider, im Nahen Osten vermittelnd zu wirken und gleichzeitig die transatlantischen Beziehungen zu wahren. Im Gaza-Krieg intensiviert Israel seine Militäroperationen. Nach Armeeangaben wurden seit Beginn des Iran-Konflikts etwa 2500 Hisbollah-Kämpfer getötet, 800 davon nach der Waffenruhe Mitte April. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte an, den israelischen Kontrollbereich im Gazastreifen von aktuell 60 Prozent auf 70 Prozent auszudehnen.

Bei Inkrafttreten der Waffenruhe im Oktober 2025 habe die Kontrolle noch bei 53 Prozent gelegen. Die EU verhängte Sanktionen gegen israelische Siedler und Organisationen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland. Die USA drohen Oman mit Sanktionen, falls dieses eine Mautgebühr in der strategisch wichtigen Straße von Hormus einführt, die Iran kontrolliert. Israel kündigte zudem die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres auf.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind spürbar: Die US-Inflation beschleunigte im April auf 3,8 Prozent, wobei Experten den Iran-Konflikt und steigende Energiepreise als Treiber nennen. Die Fed dürfte daher ihren Leitzins vorerst beibehalten





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