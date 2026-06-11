Iran-Konflikt: Ölpreise fallen, USA streiten, Israel angreift, Trump droht mit Angriffen

Die aktuelle Nachricht ist ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Iran-Konflikt. Es werden die Absage von geplanten USA-Angriffen auf den Iran, die Auswirkungen auf die Ölpreise, die Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA, die Angriffe von Israel und die Drohungen von US-Präsident Donald Trump zusammengefasst.

Die Ölpreise sind nach der Absage von geplanten Angriffen der USA auf den Iran deutlich gefallen. Die Nordseesorte Brent fiel am Abend unter die Marke von 90 US-Dollar je Barrel.

Das waren fast 4 Prozent weniger als am Vorabend. In der Nacht hatte die weltweite Referenzsorte noch bis zu 95,50 Dollar gekostet. Teherans politische Führung hat einem Medienbericht zufolge Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA dementiert. Bislang sei kein Text über ein Rahmenabkommen finalisiert worden, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, unter Berufung auf eine mit dem Verhandlungsteam verbundene Quelle.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine für diesen Abend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt. Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach dortigen Angaben weitere Menschen getötet und verletzt worden. US-Präsident Donald Trump sagt, er habe die für heute Nacht angekündigten Angriffe auf den Iran doch wieder aufgehoben und einen Verhandlungserfolg angedeutet. Bei einem israelischen Angriff auf die libanesische Stadt Tyros sind nach örtlichen Angaben zehn Mitarbeiter eines Krankenhauses verletzt worden.

US-Militäreinsatz zur Festsetzung eines Tankers vor der Küste des Oman sind drei indische Seeleute ums Leben gekommen. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen. Die USA würden den Iran in der kommenden Nacht sehr hart treffen, kündigt Trump an. In nicht allzu ferner Zukunft würden die USA zudem die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur einnehmen und die vollständige Kontrolle über die iranischen Öl- und Gasmärkte übernehmen, sagt er weiter





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