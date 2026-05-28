Iran-Konflikt: Sanktionen, Verhandlungen und regionale Auswirkungen

Neue US-Sanktionen gegen iranischen Ölhandel, polnische Spritpreisverlängerung, unklare Verhandlungsstand im Iran-Streit, Deutschlands UN-Sicherheitsratskandidatur, US-Inflation steigt, israelische Angriffe auf Hisbollah, Fortschritte in US-Iran-Gesprächen, EU-Sanktionen gegen Siedler und israelische Pläne für Gaza.

Die Regierung in Washington verschärft den Druck auf den Iran mit neuen Sanktionen , die den Ölhandel des Landes treffen sollen. Das US-Finanzministerium hat acht Schiffe identifiziert, die iranisches Rohöl und petroleumprodukte transportieren und unterliegen nun restriktiven Maßnahmen.

Finanzminister Scott Bessent begründete den Schritt mit der Absicht, der iranischen Regierung zu verwehren, ihre ÖlEinnahmen für die militärische Aufrüstung zu nutzen. Zusätzlich geraten mehr als 15 weitere Unternehmen in das Visier der Sanktionen, darunter Firmen mit Sitz in Hongkong und Dubai. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Strategie, den Geldfluss in den Iran zu unterbinden und dessen Fähigkeit zur Finanzierung von regionalen Stellvertretern zu schwächen. In Polen wird die Steuersenkung für Kraftstoffe angesichts anhaltender energiepolitischer Unsicherheiten verlängert.

Das derzeit gültige Spritpreispaket, das bereits zweimal bis Ende Mai extended wurde, soll mindestens bis Mitte Juni fortbestehen. Dies geht aus einer aktuellen Veröffentlichung des polnischen Finanzministeriums hervor, wie die Nachrichtenagentur PAP meldet. Die Regierung in Warschau hatte Ende März die vorübergehende Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel von 23 auf 8 Prozent beschlossen, um Verbraucher und Wirtschaft vor den Folgen gestiegener Rohölpreise zu schützen, die durch den Konflikt im Iran mitbeeinflusst werden.

Unterdessen bleiben die Verhandlungen zwischen Teheran und Washington über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Konflikts in einer Schwebe. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahesteht, ist eine vorläufige Einigung bisher weder finalisiert noch offiziell bestätigt. Eine Quelle im Verhandlungsteam erklärte, Teheran habe den pakistanischen Vermittler nicht über einen abgeschlossenen Text informiert. Man werde den Vermittler und die Öffentlichkeit unverzüglich benachrichtigen, sobald die Vereinbarung stehe.

Die Quelle wies Berichte westlicher Medien zurück, wonach das Abkommen bereits vollständig ausgehandelt sei und nur auf eine gemeinsame Bekanntgabe warte. Diese widersprüchlichen Signale zeigen die anhaltende Komplexität der diplomatischen Bemühungen. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat bei einem Aufenthalt in New York für die deutsche Kandidatur um einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat geworben. Deutschland beabsichtige, erneut im wichtigsten multilateralen Gremium für Frieden und Sicherheit aktiv mitzuwirken, hieß es vor seiner Abreise.

Die Wahl findet am 3. Juni in der UN-Generalversammlung statt, wobei das Ergebnis nicht als sicher gilt. Das Abstimmungsverhalten vieler Staaten könnte maßgeblich von der Haltung der Bundesregierung im Gaza-Krieg beeinflusst werden. Berlin hatte sich nicht der scharfen Kritik am Vorgehen Israels und der Forderung nach Sanktionen gegen die israelische Regierung angeschlossen.

Die Wirtschaftsdaten aus den USA zeigen einen erneuten Anstieg der Inflation, getrieben durch die Auswirkungen des Iran-Kriegs und höhere Energiepreise. Der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Price Index für private Konsumausgaben (PCE) stieg im April im Vorjahresvergleich um 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. Dies markiert den höchsten Wert seit Mai 2023 und liegt im Rahmen der Erwartungen von Ökonomen.

Die Zahlen untermauern die Einschätzung, dass die Fed ihren Leitzins möglicherweise bis weit ins nächste Jahr hinein stabil halten wird, da die Preissteigerungen persisitieren. Das israelische Militär meldet erhebliche Verluste bei der Hisbollah seit Beginn des Iran-Konflikts. Nach Armeeangaben wurden rund 2500 Hisbollah-Kämpfer getötet, darunter 800 seit der Vereinbarung einer Waffenruhe Mitte April.

Zudem wurden in den letzten beiden Wochen die ranghöchsten Kommandeure der Hisbollah ausgeschaltet. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren, zeigen jedoch die Intensität der anhaltenden Operationen. Quellen aus Washington berichten von Fortschritten in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran. Ein mögliches Abkommen soll eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe sowie die vollständige Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus vorsehen.

Ein Korrespondent zitiert einen Beteiligten mit den Worten: "Dann sind wir da, wo wir einen Tag vor Kriegsbeginn standen.

" Sollte sich dies bewahrheiten, könnte sich die Schifffahrt im Persischen Golf entspannen. Die Europäische Union hat Sanktionen gegen israelische Siedler verhängt, die für schwere Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland verantwortlich gemacht werden. Die Maßnahmen richten sich gegen vier Organisationen und drei Einzelpersonen, darunter die Siedlungsbewegung Nachala und ihre Direktorin Daniella Weiss. Es wurden Vermögenswerte eingefroren und Einreiseverbote verhängt.

Dieser Schritt setzt eine politische Grundsatzvereinbarung vom 11. Mai um und signalisiert eine kläre Position der EU gegenüber systematischen Übergriffen. Israel plant zudem, seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen auszuweiten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte an, die Armee solle künftig 70 Prozent des Küstenstreifens kontrollieren, nachdem aktuell 60 Prozent unter israelischer Kontrolle stehen.

Diese Ankündigung erfolgte während einer Rede, die vom Sender Channel 12 aufgezeichnet wurde





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