Einige der wichtigsten Ereignisse und Themen aus dem Iran-Konflikt und anderen internationalen Regionen, wie der Gazastreifen, London, und die USA-Iran-Verhandlungen.

US-Präsident Donald Trump äußert Bedenken bezüglich iranischer Bestände an hoch angereichertem Uran, die an China oder Russland geliefert werden könnten. Er betont, dass die Gespräche mit dem Iran nicht um die Lockerung von Sanktionen gehen, und dass die Straße von Hormus offen bleiben wird, die niemand kontrollieren wird.

Das US-amerikanische Militär greift Ziele im Iran an, und Teheran droht mit Vergeltung. In den Verhandlungen wird heftig gestritten, und der Iran hat bereits Stellungen zerstört und wieder aufgebaut. Aus Sicht von Trump ist der Verhandlungsstand nicht zufriedenstellend, und er betont, dass der Iran sehr entschlossen ist, ein Abkommen zu schließen. Trump wiederholt seine Drohung, entweder einen Deal zu schließen oder weiter zu kämpfen, und er spricht von der Möglichkeit, die Sache dann 'die Sache zu Ende' zu bringen.

Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA bleibt weiterhin in der Weltöffentlichkeit präsent. Das iranische Regime sieht sich als Sieger des Krieges und hat der Weltwirtschaft durch die Straße von Hormus erheblichen Schaden zugefügt. Das Weiße Haus zurückweist einen Bericht staatlicher iranischer Medien über einen Entwurf für eine Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran als unwahr zurück.

Israel ruft Bewohner von Städten im Libanon zur Flucht auf, nachdem die israelische Armee die Warnung für die Küstenstadt Tyrus und umliegende Gebiete ausgesprochen hat. Die iranischen Revolutionsgarden veröffentlichen Aufnahmen, die militärische Erfolge belegen sollen, und das iranische Regime sieht sich als Sieger des Krieges.

Die USA und Israel wollen weiterhin die Führung des Iran stürzen, und das iranische Geheimdienstministerium gibt Hinweise darauf, dass die USA und Israel versuchen würden, den wirtschaftlichen Druck zu verstärken, religiöse und ethnische Gruppen zu spalten und Sabotageakte und andere terroristische Operationen durchzuführen. Ein Feuer hat in einem Londoner Supermarkt ausgebrochen, und die Brandursache ist noch unklar.

In den letzten Monaten wurden in London eine Reihe von Angriffen auf jüdische und israelische Einrichtungen verübt, die in der Regel durch Brandanschläge oder versuchten Brandanschläge begangen wurden. Nach Angaben der Organisation SITE Intelligence Group bekannte sich die proiranische Gruppe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Hayi) zu fast allen Angriffen





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