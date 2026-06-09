Iran-Konflikt: US-Angriffe und iranische Gegenmaßnahmen

Nach den US-Angriffen auf Ziele im Iran in Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers droht Teheran mit Gegenschlägen. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi und US-Präsident Donald Trump äußerten sich zu den Ereignissen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist unter Umständen zu einem eigenständigen Militärschlag gegen den Iran ohne Unterstützung der USA bereit. Großbritannien, Frankreich, Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben koordinierte Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler im Westjordanland verhängt.

Nach den US-Angriffen auf Ziele im Iran in Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers droht Teheran mit Gegenschlägen. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf der Plattform X, dass seine "schlagkräftigen Streitkräfte" keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen würden.

Er verweist auf die Geschichte des Persischen Golfs und die vielen Kapitel über das tragische Schicksal von Eindringlingen. Das US-Nachrichtenportal "Axios" zitierte einen US-Beamten, wonach die US-Streitkräfte zuvor iranische Luftabwehr- und Radarsysteme rund um die Straße von Hormus bombardierten. Das US-Regionalkommando Centcom erklärte, die Mission sei eine verhältnismäßige Antwort auf die ungerechtfertigte iranische Aggression. Ein nahe der Straße von Hormus abgestürzter US-Militärhubschrauber ist nach Angaben eines US-Regierungsvertreters nach einer Kollision mit einer iranischen Drohne zu Boden gegangen.

Die Ermittlungen dauern noch an. US-Präsident Donald Trump erklärte, der Iran habe den Hubschrauber während eines Patrouillenfluges über der Straße von Hormus abgeschossen. Die USA müssten notwendigerweise auf diesen Angriff reagieren, erklärte er. Das US-Militär hat mit Vergeltungsschlägen gegen den Iran begonnen.

Die iranischen Staatsmedien berichteten von Explosionen auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist unter Umständen zu einem eigenständigen Militärschlag gegen den Iran ohne Unterstützung der USA bereit. Großbritannien, Frankreich, Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben koordinierte Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler im Westjordanland verhängt





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