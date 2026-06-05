Iran-Konflikt: US-Streitkräfte angreifen iranische Radarstellungen, Libanon und Israel in Konflikt, US-Fluggesellschaft American Airlines schränkt Flüge aus

Die Nachricht umfasst mehrere Ereignisse im Iran-Konflikt: US-Streitkräfte haben iranische Radarstellungen angegriffen, der libanesische Präsident Joseph Aoun wirft dem Iran vor, den Libanon als Druckmittel im Konflikt mit den USA und Israel zu missbrauchen, Israels Streitkräfte melden einen weiteren Angriff der proiranischen Miliz auf ihre Truppen, die libanesische Regierung will dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ein Ende setzen, und US-Fluggesellschaft American Airlines schränkt Flüge aus aufgrund stark gestiegener Kerosinkosten infolge des Iran-Kriegs.

In der Straße von Hormus warten Schiffe auf Durchfahrt: In der Nähe haben US- Streitkräfte iranische Radarstellungen angegriffen. US- Streitkräfte haben nach dem Start von vier iranischen Angriffsdrohnen iranische Radarstellungen angegriffen.

Das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando teilt mit, die iranischen Drohnen hätten den regionalen Seeverkehr bedroht. Die US-Angriffe auf die Anlagen in Goruk und auf der Insel Qeschm dienten der Verteidigung gegen weitere iranische Attacken. Medienbericht: USA schießen iranische Drohnen über Straße von Hormus ab Nach Angaben des US-Fernsehsenders CNN hat der Iran mehrere Drohnen in Richtung der Straße von Hormus entsandt. US-Kampfflugzeuge hätten mindestens vier der Drohnen abgefangen, berichtet der Sender unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter.

Laut US-Präsident Donald Trump verfügt der Iran immer noch über „einige Raketen und Drohnen“. In einem Interview mit dem US-Sender NBC News sagt Trump: „Sie haben wahrscheinlich noch 21 bis 22 Prozent ihrer Raketen. Das sind eine Menge Raketen, aber es ist nicht mehr das, was es war, als wir zum ersten Mal angegriffen haben.

“Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat dem Iran vorgeworfen, den Libanon als Druckmittel im Konflikt mit den USA und Israel zu missbrauchen. „Sie benutzen den Libanon als Verhandlungsmasse in ihren Gesprächen mit den USA“, sagte Aoun. Das sei „inakzeptabel“. Aoun forderte Teheran auf, sich nicht länger in innere Angelegenheiten des Libanon einzumischen.

Die Hisbollah repräsentiere nicht das libanesische Volk, betonte der Präsident. Die libanesische Regierung will dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ein Ende setzen. Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge Warnschüsse auf US-Kriegsschiffe vor ihrer Südküste gefeuert. Zwei US-amerikanische Zerstörer seien somit aus dem Arabischen Meer zurückgedrängt worden, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Armee.

Es seien Kamikazedrohnen und Antischiffs-Marschflugkörper abgefeuert worden. Ein Reporter des staatlichen Fernsehens sagte, der Vorfall habe sich in den vergangenen 48 Stunden ereignet. Seinen Worten nach wollte die US-Marine mit ausgeschalteten Navigationssystemen in den Persischen Golf einlaufen. Libanons Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge Warnschüsse auf israelische Kampfflugzeuge im Süden des Landes abgefeuert.

Libanons Präsident Joseph Aoun hat dem Iran vorgeworfen, den Libanon als Druckmittel im Konflikt mit den USA und Israel zu missbrauchen. Die libanesische Regierung will dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ein Ende setzen. Israels Streitkräfte haben eigene Angaben zufolge Warnschüsse auf iranische Raketen entgegengenommen. Israels Armee hat einen weiteren Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen gemeldet.

Die Hisbollah hat die in der Nacht zum Donnerstag in Washington zwischen dem Libanon und Israel vereinbarten Bedingungen für eine Waffenruhe abgelehnt. Die libanesische Regierung ist keine Konfliktpartei in dem Krieg und hat nur begrenzten Einfluss auf die Hisbollah. Die Miliz war an den Gesprächen nicht beteiligt. US-Fluggesellschaft American Airlines hat wegen stark gestiegener Kerosinkosten infolge des Iran-Kriegs vorübergehend einige Strecken aus.

Die US-Fluggesellschaft hat ihr Angebot auf „ausgewählten Strecken“ im August und September angepasst. Betroffenen Reisenden würden alternative Verbindungen oder Erstattungen angeboten





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