Iran-Krieg, Blockade der Straße von Hormus, Gespräche zwischen Israel und dem Libanon, Waffenruhe, Trump und Iran, Wale in den Gewässern vor Südafrika, irakische Regierung, US-Repräsentantenhaus, Internetfreischaltung, Berlin und die Straße von Hormus

Diese Nachricht umfasst mehrere Themen, darunter die iranische Regierung, die Waffenruhe im Iran-Krieg, die Blockade der Straße von Hormus, die Gespräche zwischen Israel und dem Libanon, die Lage von Wale in den Gewässern vor Südafrika, die irakische Regierung, das US-Repräsentantenhaus, die Internetfreischaltung und die Beteiligung Berlins an der Sicherung der Straße von Hormus.

Die iranische Regierung hat eine umfassende und dauerhafte Waffenruhe im Iran-Krieg aufgerufen, um Frieden und Stabilität in der Region wiederherzustellen. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit dem Ende seiner Geduld und fordert einen Abkommen.

Die Internationale Walfang-Kommission warnt, dass Wale in den Gewässern vor Südafrika unter den Folgen der Blockade der Straße von Hormus leiden. Die jüngsten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon verlaufen positiv, und Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen Ziele im Iran attackiert haben. Das irakische Parlament hat der neuen Regierung unter Ministerpräsident Ali al-Saidi das Vertrauen ausgesprochen. Das US-Repräsentantenhaus lehnt eine Resolution zur Beendigung des Iran-Krieges ab, und das irakische Parlament hat die neuen Ministerpräsidenten bestätigt.

Das Internet soll nach 75 Tagen wieder freigeschaltet werden, und Berlin stellt weitere Beiträge für die Sicherung der Straße von Hormus in Aussicht





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