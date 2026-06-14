Iran-Krieg: Demonstranten in Teheran fordern Beendigung des Krieges mit den USA, Cyberangriff auf Banken, Israelische Angriffe auf Libanesische Ziele

Demonstrationen in Teheran, Cyberangriff auf Banken, israelische Angriffe auf Libanesische Ziele, Unterzeichnung eines Rahmenabkommens für den Iran-Krieg, Zweifel an dem Zeitplan der Unterzeichnung, Ultimative Alternative

Demonstration am 12. Juni 2026 in Teheran: Demonstranten schwenkten Fahnen und forderten die Beendigung des Kriege s mit den USA . Wie aus Regierungskreisen in der Region verlautete, ging es darum, eine mögliche Vereinbarung über ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu finalizingen.

US-Präsident Donald Trump und der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif, dessen Land ebenfalls vermittelt, hatten am Samstag angekündigt, dass das Abkommen am nächsten Sonntag unterzeichnet werde. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, sagte hingegen, die Unterzeichnung könnte in den nächsten Tagen erfolgen. Nach Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.

Es seien Terrorziele der Hisbollah in den als Dahija bekannten südlichen Vororten beschossen worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und des Verteidigungsministers Israel Katz.

"Der Angriff erfolgte als Reaktion auf den Beschuss israelischen Territoriums durch die Hisbollah. " Auch die israelische Armee teilte mit, es sei Hisbollah-Infrastruktur in Dahija angegriffen worden. Israels Militär wirft der libanesischen Hisbollah-Miliz einen eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe vor. Auf den Norden seien drei Geschosse abgefeuert worden, die in der Nähe von zwei Gemeinden niedergegangen seien.

Bereits zuvor seien am Wochenende zwei weitere Geschosse auf israelisches Territorium vorgedrungen. Im Süden Israels heulten am Sonntag zudem Alarmsirenen auf. Dies sei aber ein Fehlalarm gewesen, teilt das Militär mit. Nach einem Cyberangriff auf mehrere staatliche Banken im Iran sind elektronische Dienstleistungen massiv gestört worden.

Online-Zahlungen fielen zeitweise vollständig aus. Der Banken-Koordinationsrat des Landes bestätigte laut Wirtschaftsportal Eghtesad-News die Vorfälle. Das Problem sei inzwischen aber behoben und der Onlineverkehr wieder normalisiert. In Teheran berichteten zahlreiche Augenzeugen, dass in Supermärkten, Restaurants und auch an Tankstellen plötzlich keine Online-Zahlungen mehr möglich waren.

Viele Beträge wurden daraufhin notiert, um sie später zu begleichen. Betroffen waren insbesondere vier große staatliche Banken sowie zahlreiche Geldautomaten in der Hauptstadt. Die Führung in Teheran hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars noch nicht festgelegt, ob sie dem Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs mit den USA zustimmt. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, zitiert die iranische Agentur einen Insider.

Die Prüfung der politischen, rechtlichen und technischen Aspekte laufe auf Experten- und Entscheidungsebene weiter. Katarische Unterhändler sind einem Insider zufolge diesen Morgen nach Teheran geflogen. Die Reise stehe im Zusammenhang mit den Bemühungen um den Abschluss eines Abkommens zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran, sagt die mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Führende Vertreter der USA und Pakistans haben für diesen Sonntag die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens in Aussicht gestellt, das den mehr als dreimonatigen Krieg beenden soll. Aus Teheran sind jedoch Zweifel an dem Zeitplan zu vernehmen gewesen. Nachdem der Iran die Unterzeichnung eines Abkommens mit den USA für Sonntag ausgeschlossen hat, kündigt US-Präsident Donald Trump eine Unterzeichnung für Sonntag an. Unmittelbar danach werde die Straße von Hormus wieder für alle geöffnet, erklärt Trump online.

Zu einem späteren Zeitpunkt würden die USA das iranische Nuklearmaterial aus dem Land holen. Sollte der Prozess nicht reibungslos verlaufen, gebe es eine "ultimative Alternative". Das Außenministerium in Teheran hatte eine Unterzeichnung für Sonntag zunächst ausgeschlossen. In den Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump für diesen Sonntag die Unterzeichnung einer Vereinbarung geplant.

Unmittelbar danach solle die Straße von Hormus wieder geöffnet werden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social





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