Die iranische Regierung hat das legale Recht auf die Kontrolle der Straße von Hormus erklärt, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Israel greift erneut an den Libanon an, nachdem elf Menschen getötet wurden. US-Präsident Trump hat dem israelischen Regierungschef zugesichert, dass er in einem künftigen Abkommen zum Iran-Krieg auf ein Ende des iranischen Atomprogramms beharren wird. Marco Rubio sieht Fortschritte bei den Verhandlungen und spricht von einer möglichen Vereinbarung im heutigen Tagesverlauf. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt die Fortschritte und betont die Notwendigkeit eines Abkommens, das den Konflikt deeskaluje und die Straße von Hormus wieder öffnet.

Die iranische Regierung hat das legale Recht auf die Kontrolle der Straße von Hormus, die im Persischen Golf verläuft, als Gewährleistung der nationalen Sicherheit erklärt.

Dies wurde von einem militärischen Berater des geistlichen Oberhaupts des Iran bestätigt. Die iranische Verwaltung der Straße von Hormus beendet 50 Jahre der Unsicherheit im Persischen Golf. Israel greift erneut an den Süden und Osten des Libanon an, nachdem am Vortag elf Menschen getötet wurden. Israel rechtfertigt seine Angriffe mit der Vorhvorstellung, dass es gegen die proiranische Hisbollah-Miliz vorgeht.

Die iranische Armee schießt ab, nachdem eine israelische Spionage- und Überwachungsdrohne überflogen wurde. In den letzten 24 Stunden passieren 33 Schiffe die Straße von Hormus mit einer Genehmigung des Irans. US-Präsident Donald Trump hat dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zugesichert, dass er in einem künftigen Abkommen zum Iran-Krieg auf ein Ende des iranischen Atomprogramms beharren wird. US-Außenminister Marco Rubio sieht Fortschritte bei den Verhandlungen und spricht von einer möglichen Vereinbarung im heutigen Tagesverlauf.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt die Fortschritte und betont die Notwendigkeit eines Abkommens, das den Konflikt deeskaluje und die Straße von Hormus wieder öffnet





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