Iran-Krieg, israelische Minister fordern Ausweitung des Militäreinsatzes, iranischer Chefunterhändler und Außenminister verhandeln mit Katar, Ölpreis sinkt, Hoffnung auf friedliche Lösung wächst

Die USA und der Iran erörtern einen Plan, wonach die Straße von Hormus 30 Tage nach einem Abkommen zur Beendigung der Kämpfe wieder geöffnet werden soll. Innen dieser Zeit sollen die Seeminen in der Meerenge räumen. Zugleich sollen die Waffenruhe und die Anerkennung Israels durch arabische und muslimische Staaten durch US-Präsident Donald Trump verknüpft werden. Die Hoffnung auf eine friedliche Lösung zwischen den USA und dem Iran ist gestiegen, aber beide Seiten dämpfen die Aussicht auf ein schnelles Ende. Der Ölpreis sinkt und die Börsen in Asien und Europa legen zu.

Die USA und der Iran erörtern einem Zeitungsbericht zufolge einen Plan, wonach die Straße von Hormus 30 Tage nach einem Abkommen zur Beendigung der Kämpfe wieder geöffnet werden soll.

Innerhalb dieses Zeitraums wolle der Iran die Seeminen in der Meerenge räumen, berichtet die japanische Zeitung "Nikkei" unter Berufung auf einen Insider aus Diplomatenkreisen im Nahen Osten. Danach könnten Schiffe aller Länder die Route wieder so frei und sicher befahren wie vor der faktischen Schließung.

Zudem solle die Anfang April zwischen den beiden Staaten vereinbarte Waffenruhe um 60 Tage verlängert werden. Zwei rechtsextreme israelische Minister haben eine Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes im Libanon gefordert.

"Es ist an der Zeit, dass der Ministerpräsident gemeinsam mit (US-Präsident) Donald Trump eine entschlossene Haltung einnimmt und ihm mitteilt, dass Israel wieder in den Krieg im Libanon eintritt", erklärt Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir auf X. "Die Stromversorgung des Libanon muss unterbrochen, der Sahrani muss eingenommen und die intensive Kriegsführung wieder aufgenommen werden". Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich fordert Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut, um Drohnenangriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz entgegenzuwirken.

"Es ist dringend notwendig, der Bedrohung durch die Sprengstoffdrohnen der Hisbollah ein Ende zu setzen", erklärt Smotrich via Telegram. Der oberste iranische Führer Modschtaba Chamenei ist nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums am ersten Tag der Angriffe Israels und der USA auf den Iran Ende Februar nur "oberflächlich" verletzt worden. Chamenei sei am 28.

Februar mittags in ein Teheraner Krankenhaus in den Operationssaal gekommen, habe die Klinik aber schon am frühen Morgen danach wieder verlassen können, sagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpour, der Nachrichtenagentur ILNA.

"Abgesehen von oberflächlichen Verletzungen im Gesicht, am Kopf und an den Beinen, die weder zu einer Amputation noch zu besonderen medizinischen Problemen führten, ist nichts Größeres passiert", behauptet Kermanpour. Die Verletzungen hätten mit "zwei oder drei Stichen" genäht werden müssen, aber ansonsten seien "keine besonderen Eingriffe" nötig gewesen.

Der Sprecher fügte hinzu, dass sich Modschtaba Chamenei geweigert habe, trotz der Verletzungen sein Fasten zu brechen, das er seinerzeit während des Fastenmonats Ramadan einhielt - "was für sich allein schon für seine gute Gesundheit spricht". Die Hoffnung auf eine friedliche Lösung zwischen den USA und dem Iran ist wieder gewachsen. Gleichwohl dämpfen beide Seiten am Montag die Aussicht auf ein schnelles Ende in dem seit drei Monaten andauernden Krieg. Die Börsen in Asien und Europa legen indes zu.

Der Ölpreis gibt deutlich nach. Zugleich verknüpft US-Präsident Donald Trump ein Iran-Abkommen auf seiner Plattform Truth Social mit der Anerkennung Israels durch arabische und muslimische Staaten. Saudi-Arabien und Katar sollten dem sogenannten Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen arabischen und anderen mehrheitlich muslimischen Staaten mit Israel sofort beitreten, schreibt Trump. Alle anderen sollten diesem Beispiel folgen.

In einem früheren Beitrag erklärte er, ein Iran-Abkommen werde entweder "großartig und bedeutungsvoll" sein "oder es wird überhaupt kein Abkommen geben". Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beklagt offenbar, dass Israel nur noch wenig Einfluss auf Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg hat. Das habe Netanjahu Vertrauten mitgeteilt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei israelischen Regierungsmitarbeitern mit Kenntnis der Gespräche.

Israel ist derzeit weitgehend von den Gesprächen über die angestrebte Einigung zur Beendigung des Krieges ausgeschlossen, der vor rund drei Monaten mit gemeinsamen amerikanisch-israelischen Bombardierungen auf den Iran begann. Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Aragtschi halten sich zu Gesprächen mit dem katarischen Ministerpräsidenten in Doha auf. Dabei geht es um ein mögliches Abkommen mit den USA zur Beendigung des Konflikts, sagt ein mit dem Besuch vertrauter Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Diskussionen konzentrieren sich demnach vor allem auf die Straße von Hormus und die iranischen Bestände an hochangereichertem Uran. Auch der iranische Zentralbankchef gehört dem Insider zufolge der Delegation an. Er soll über die mögliche Freigabe eingefrorener iranischer Gelder im Rahmen einer endgültigen Vereinbarung verhandeln





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