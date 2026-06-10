Iran-Krieg: Katar startet neuen Vermittlungsversuch, US-Präsident droht neue Angriffe, Westjordanland: Amnesty International wirft israelische Regierung vor Annexion, Schifffahrt im Persischen Golf: Hoffnung auf baldige Besserung, Ministerpräsident Netanjahu strebt weitere Amtszeit an, Hamas-Angriff: Parlamentswahl in Israel, Menschenrechte: Amnesty International kritisiert israelische Regierung

Katar hat einen neuen Vermittlungsversuch im Iran-Krieg gestartet, indem eine Delegation nach Teheran reist, um über ein dauerhaftes Kriegsende zu sprechen. US-Präsident Donald Trump hat eigene Angaben zufolge kurz davor, neue Angriffe auf Kraftwerke und Brücken im Iran anzuordnen. Die Großreederei Hapag-Lloyd sieht derzeit keine Besserung für die Schifffahrt im Persischen Golf. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu strebt eine weitere Amtszeit an, während Amnesty International der israelischen Regierung vor Annexion des besetzten Westjordanlands vorwirft. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert auch die israelische Regierung für Übergriffe und die Entwurzelung palästinensischer Gemeinschaften.

Katar startet einen neuen Vermittlungsversuch im Iran-Krieg : Eine Delegation reist nach Teheran, um über ein dauerhaftes Kriegsende zu sprechen. Ein Durchbruch steht weiter aus. Eine katarische Delegation ist einem Bericht zufolge für diplomatische Gespräche im Iran-Krieg in Teheran eingetroffen.

Wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete, soll bei dem Besuch über Bemühungen für ein dauerhaftes Ende des Kriegs gesprochen werden. Wer der Delegation angehört und mit wem sich die Katarer treffen wollen, wurde zunächst nicht genannt. US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben zufolge kurz davor, neue Angriffe auf Kraftwerke und Brücken im Iran anzuordnen. Der Iran brauche zu lange, um eine Vereinbarung zu treffen, sagt er bei Fox News.

Teheran brauche zu lange, um ein Abkommen auszuhandeln, und müsse dafür jetzt "den Preis zahlen". Was genau dies für die Islamische Republik bedeuten soll, ließ der Republikaner offen. Zuvor hatten sich die beiden Kriegsgegner erneut Gefechte geliefert. Trump schrieb in seinem Beitrag, das iranische Militär sei "ein einziges und totales Chaos".

Der Großteil der Armee, etwa die Marine und die Luftwaffe, existiere gar nicht mehr.

"Sie wurden komplett besiegt". Der Iran rede nur und lasse keine Taten folgen.

"Der Rüpel des Nahen Ostens ist TOT!!! ", erklärte Trump teils in den für ihn charakteristischen Versalien. Die Großreederei Hapag-Lloyd dämpft Hoffnungen auf baldige Besserung für die Schifffahrt im Persischen Golf. Derzeit sei ein Ende der Krise nicht absehbar, sagte Konzernchef Rolf Habben Jansen am Mittwoch auf einer Online-Kundenkonferenz.

Aber selbst bei einer Wiedereröffnung der für die Schifffahrt so wichtigen Straße von Hormus werde eine Rückkehr zur Normalität mindestens drei Monate dauern. Die französische Reederei CMA CGM, international die Nummer drei, geht sogar davon aus, dass die Hormus-Krise die Schifffahrt in der Region nachhaltig verändern wird. Es sei "unklug" davon auszugehen, dass einfach wieder der Zustand vor Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar erreicht werde, hatte Konzernchef Rodolphe Saade am Dienstag bei einer Anhörung im französischen Parlament gesagt.

Angesprochen auf diese Einschätzung sagte der Hapag-Lloyd-Chef, Saade habe damit durchaus einen Punkt. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, wie fragil der Betrieb in der Region sei, erklärte Habben Jansen.

"Das wird in der Tat zu einem Umdenken darüber führen, wie man diese Märkte am besten bedient. ".

Allerdings werde nach seiner Erwartung vieles wieder beim Alten sein, sobald die Aussicht bestehe, dass es in der Straße von Hormus für längere Zeit friedlich bleibe. Diese Länder über den Seeweg zu versorgen, ist schlichtweg die mit Abstand effizienteste Methode. Und darauf kommt es letztlich an. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu strebt eine weitere Amtszeit an.

Er werde bei der noch in diesem Jahr anstehenden Parlamentswahl erneut kandidieren und, so Gott es wolle, gewinnen, teilte seine Likud-Partei am Mittwoch in einer kurzen Erklärung mit. Einen Termin für die Wahl gibt es noch nicht. Sie muss bis Oktober stattfinden. Es ist die erste seit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7.

Oktober 2023, der die israelische Offensive im Gazastreifen auslöste. Einer Erhebung der Denkfabrik Israel Democracy Institute vom 9. Juni zufolge sind 61 Prozent der Israelis der Meinung, dass er nicht mehr antreten sollte.

Zudem würde ein mögliches Bündnis der Oppositionsparteien die parlamentarische Mehrheit verfehlen, sofern sie keine Koalition mit arabischen Parteien eingehen. Dies haben einige Oppositionsführer jedoch ausgeschlossen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der israelischen Regierung in einem neuen Bericht vor, die formelle Annexion des besetzten Westjordanlands zu einem erklärten Politikziel gemacht zu haben. Laut Amnesty sind die Übergriffe nicht das Werk einzelner Täter.

"Siedler*innengewalt ist ein zentraler Bestandteil einer staatlich gebilligten Kampagne ethnischer Säuberung und wesentlich für die Aufrechterhaltung des israelischen Systems der Apartheid", so die Organisation. In den vergangenen dreieinhalb Jahren haben die israelischen Behörden eine staatlich unterstützte Kampagne ethnischer Säuberung im Westjordanland beschleunigt, palästinensische Gemeinschaften entwurzelt, enteignet und zwangsweise umgesiedelt





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