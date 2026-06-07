Der Iran-Krieg setzt die Luftfahrtindustrie massiv unter Druck, da die explodierenden Kerosinpreise die Branche bedrohen. IATA-Chef Willie Walsh warnt vor einer Pleitewelle und rechnet damit, dass schwächere Anbieter vom Markt verschwinden oder von größeren Konkurrenten geschluckt werden.

Der Iran-Krieg könnte die Luftfahrtindustrie in den Abgrund reißen. Der Weltluftfahrtverband IATA fürchtet eine Pleitewelle , da die explodierenden Kerosinpreise die Branche massiv unter Druck setzen.

IATA-Chef Willie Walsh warnte vor einer Pleitewelle, da einige Fluggesellschaften mit diesen hohen Treibstoffpreisen nur sehr schwer zurechtkommen werden. Der Grund für die steigenden Treibstoffkosten liegt im Iran-Krieg, der wichtige Flugrouten unterbrochen hat und Airlines zu teuren Umwegen zwingt. Besonders hart trifft es Billig-Airlines, denen lukrative Einnahmequellen fehlen. Die Flugpreise sind stark gestiegen und werden wohl so bald nicht sinken.

Walsh rechnet damit, dass schwächere Anbieter vom Markt verschwinden oder von größeren Konkurrenten geschluckt werden. Zudem dürften viele Fluggesellschaften unrentable Strecken streichen, um ihre Gewinne zu sichern. Die Lieferkettenprobleme haben die Airlines allein 2025 rund elf Milliarden Dollar gekostet. Der IATA-Chef ist enttäuscht, dass die Hersteller wie GE Aerospace und Pratt & Whitney die Lasten der Luftfahrtbranche nicht mittragen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-Krieg Luftfahrtindustrie Kerosinpreise Pleitewelle IATA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Studie: Geldvermögen der Deutschen wächst wegen Iran-Krieg langsamerIn Krisenzeiten legen die Bürger normalerweise mehr zurück. Doch das Plus dürfte 2026 schwächer ausfallen als im Vorjahr. Denn die hohen Energiekosten werden zur Belastung.

Read more »

+++ 12:07 Studie: Geldvermögen der Deutschen wächst wegen Iran-Krieg langsamer +++Iran-Krieg im Liveticker

Read more »

Iran-Krieg: Trump schätzt: Iran hat noch ein Fünftel seiner RaketenPräsident Trump lobt stets die Erfolge der US-Schläge gegen den Iran. Teheran verfügt dennoch weiter über Raketen. Seine Schätzung des verbliebenen Arsenals steht im Kontrast anderen Zahlen.

Read more »

Iran-Krieg: US-Militär – Iran greift Kuwait und Bahrain mit Raketen anUSA wehren Drohnen ab und greifen Ziele im Iran an +++ Medienbericht: USA schießen iranische Drohnen über Straße von Hormus ab +++ Trump: Iran verfügt noch über 21 bis 22 Prozent seiner Raketen +++ Der Newsblog.

Read more »