Iran-Krieg: Menschenrechtsorganisation berichtet über massenhafte Festnahmen

Seit Kriegsbeginn vor drei Monaten sind in Iran mehr als 6000 Menschen festgenommen worden. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International haben von massenhaften Festnahmen berichtet.

Im Iran sind seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6000 Menschen festgenommen worden. Unter den Inhaftierten seien auch Demonstranten, Journalisten, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten, heißt es in einem Bericht von Amnesty International.

Im selben Zeitraum seien außerdem 39 'politische' Todesurteile vollstreckt worden.

'Um ihre Macht zu sichern, haben die Behörden einen umfassenden Angriff auf die Menschen im Iran gestartet und gehen gegen jeden vor, der es wagt, die Islamische Republik zu kritisieren, sagt Amnesty-Expertin Erika Guevara Rosas laut der Mitteilung. Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar reist inmitten der Vermittlungsbemühungen seines Landes im Iran-Krieg am Freitag nach Washington.

Bei einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio solle über die bilateralen Beziehungen sowie regionale und globale Entwicklungen von gemeinsamem Interesse beraten werden, teilt das Außenministerium in Islamabad mit. Pakistan versucht, seit Wochen ein Friedensabkommen zur dauerhaften Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran auszuhandeln. Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen Luftangriff auf ein Ziel in Beirut geflogen. Weitere Einzelheiten würden später mitgeteilt, heißt es am Nachmittag in einer kurzen Erklärung der israelischen Armee.

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus libanesischen Militärkreisen erfährt, richtete sich der Angriff gegen eine Wohnung in der Hisbollah-Hochburg Schueifat im Süden von Beirut. Das US-Militär hat den nächtlichen Luftangriff auf den Iran bestätigt. Die Streitkräfte hätten fünf aus dem Iran gestartete Angriffsdrohnen abgefangen, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) auf der Online-Plattform X mit.

Zudem sei der Start einer sechsten Drohne von einer iranischen Bodenkontrollstation in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verhindert worden. Ein US-Vertreter hatte zuvor von einem rein defensiven Einsatz zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe gesprochen. Kuwait hat iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf sein Staatsgebiet scharf verurteilt. Das Außenministerium des Golfstaates bezeichnet die Angriffe als schwere Eskalation und eklatante Verletzung der Souveränität und Sicherheit des Landes.

Die Behörde forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich und bedingungslos einzustellen. Kuwait mache die Regierung in Teheran voll für die Vorfälle verantwortlich, heißt es weiter. Der Iran hatte am Morgen erklärt, dass er den, von dem aus ein US-Luftangriff auf Ziele im Südiran gestartet worden sei. Er nannte aber kein konkretes Land.

In Kuwait befindet sich ein großer US-Militärstützpunkt. Von US-Seite hieß es, der amerikanische Luftangriff sei zur Selbstverteidigung und Aufrechterhaltung der Waffenruhe erfolgt. Mitten in die mehr als rissige Waffenruhe im Nahen Osten platzt US-Präsident Trump mit einer Drohung, die viele verwundert: Er warnt Oman, das Land müsse sich 'benehmen', weil die USA es sonst 'in die Luft jagen' würden. Laut ntv-Reporterin Kavita Sharma gingen viele wohl erst von einer Verwechselung aus.

Der Iran hat die jüngsten US-Angriffe als Verletzung der Waffenruhe bezeichnet. Teheran werde 'alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine nationale Souveränität zu verteidigen', sagt der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei. Die USA hatten in der Nacht zum zweiten Mal in dieser Woche Ziele im Iran angegriffen; Teheran reagierte nach eigenen Angaben mit einem Vergeltungsschlag auf den US-Stützpunkt, von dem die Attacke ausging. Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet worden.

Bei einem Angriff südlich der Küstenstadt Sidon am Morgen seien sechs Menschen getötet worden, darunter auch Kinder, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Bei den Getöteten habe es sich um eine Familie gehandelt, die aus dem Süden geflohen sei, heißt es.

Darüber hinaus seien zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Motorrad bei der Küstenstadt Tyrus getötet worden. NNA berichtete weiter von einem Angriff in der Stadt Sidon selbst. Auch dabei sei es zu Toten und Verletzten gekommen. Angaben zur Zahl der Opfer des Angriffs gab es bislang nicht.

Das israelische Militär äußert sich dazu vorerst nicht. Der Iran hat den US-Angriff auf Gebiete in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verurteilt.

Zudem bekunde der Iran seine Solidarität mit dem Oman nach den 'Drohungen von US-Vertretern', teilt der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, in einer Erklärung weiter mit. US-Präsident Donald Trump hatte einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens zurückgewiesen, wonach eine Kompromisslösung im Ringen um ein Ende des Krieges kurz bevorstehe. Diese beinhalte, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau gebracht werden solle und der Iran und der Oman ihn gemeinsam verwalten würden.

Trump sagte dazu, kein einzelnes Land werde die Kontrolle über die Wasserstraße haben





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