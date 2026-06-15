Iran-Krieg: Straße von Hormus vor Wiedereröffnung - Minen gefährden Schifffahrt

Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges erzielt. Die Straße von Hormus soll wieder geöffnet werden, doch Seeminen bleiben eine große Gefahr. US-Vizepräsident Vance schließt Militäreinsatz nicht aus, während Israel verstimmt reagiert.

Während des Iran -Kriegs war die Straße von Hormus ein zentraler Streitpunkt. Nun steht die Meerenge womöglich vor der Wiedereröffnung, doch eine große Gefahr bleibt: In der wichtigen Handelsroute werden Seeminen vermutet.

Welche Rolle die Bundeswehr dabei spielen könnte, erklärte ntv-Reporterin Lena Materna. US-Vizepräsident JD Vance schließt einen möglichen Einsatz amerikanischer Streitkräfte bei der Durchsetzung eines Atomabkommens mit dem Iran nicht aus. Zwar glaube er nicht, dass US-Streitkräfte dafür nötig seien, sagte er dem US-Sender CBS. Zugleich machte Vance deutlich, die USA würden vor Ort sein, um sicherzustellen, dass iranische Bestände hochangereicherten Urans vernichtet würden.

Die USA hätten bereits mit dem Iran darüber gesprochen, wie der Vorrat an angereichertem Uran zerstört werden könne, so Vance. Washington wolle dabei mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und Teheran zusammenarbeiten. Offen sei noch, welche Rolle die Vereinigten Staaten letztendlich übernehmen werde. Die technischen Details sollen bei Gesprächen am Freitag geklärt werden.

Vance sagte dazu: Ob wir eine Beobachterrolle übernehmen oder eine aktivere Rolle spielen, das sind die Fragen, die wir in den technischen Gesprächen klären werden. Vor dem Hintergrund eines potenziellen Deals zwischen den USA und dem Iran trat US-Vizepräsident JD Vance Befürchtungen vor etwaigen Zugeständnissen an Teheran entgegen. Er betonte, dass kein amerikanisches Geld an den Iran fließen werde. Stattdessen ginge es im Wesentlichen um Sanktionserleichterungen.

Sollte Teheran etwa auf seine Bestände an hoch angereichertem Uran verzichten oder eine Verifikation zulassen, damit die USA sicher sein könnten, dass der Iran keine Atomwaffe baue, würden Sanktionen aufgehoben. Vance unterstrich, es gehe darum, einen Weg einzuschlagen, auf dem die Iraner in der Weltwirtschaft aufgenommen würden, wenn sie das Richtige täten. Sowohl der Iran als auch die USA wollen am Freitag ein Abkommen unterschreiben, das den Krieg beendet. Märkte weltweit jubeln, Israel hingegen reagierte verstimmt auf die Ankündigung.

Die Gründe erläuterte ntv-Korrespondentin Raschel Blufarb. Nach der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu einem Rahmenabkommen im Krieg gibt es in der Straße von Hormus nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits Bewegung. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner, Schiffe, viele mit Öl beladen, beginnen, sich aus der Straße von Hormus herauszubewegen. Sie würden eine südliche Route nehmen, die völlig sicher sei.

Es gebe weitere solche Bereiche in der Meerenge. Trump hatte zunächst betont, dass die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Meerenge erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden soll. Grund dafür seien nötige Arbeiten zur Minenräumung. Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt.

Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in der Schweiz. Sie sieht eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vor. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben seit Bekanntgabe des Abkommens zwischen dem Iran und den USA keine Einsätze mehr gegen Israel ausgeführt. Sie knüpfe ihre Haltung zur Waffenruhe an deren Einhaltung durch Israel, sagte ein Hisbollah-Vertreter zu Reuters.

Die Hisbollah lehne zudem eine Bewegungsfreiheit Israels im Libanon ab. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor angekündigt, Israel werde sich nicht aus den im Libanon besetzten Gebieten zurückziehen. Oberst a. D. Wolfgang Richter ordnete die angekündigte Iran-Absichtserklärung als unsicheren Zwischenschritt ein und betonte mehrere ungelöste Konfliktpunkte.

Zentrale Fragen zur Urananreicherung, zur Kontrolle der Straße von Hormus und zur Einbindung Israels sind weiterhin offen. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich wetterte auf X gegen das Rahmenabkommen, das die USA mit dem Iran geschlossen haben. Es sei schlecht für Israel und für die gesamte freie Welt, schrieb er. Gemeinsam mit den USA sei es gelungen, den Iran zu schwächen.

Wir müssen die Offensive zum Sturz des Regimes auf kreative Weise selbst fortsetzen und dafür sorgen, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzt, so der Chef der rechts-religiösen Zionismus-Partei. Nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs zeigte sich der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, skeptisch. Er verwies auf die zahlreichen offenen Fragen und die weiterhin fragilen Machtverhältnisse in der Region. Eine nachhaltige Befriedung sei nur möglich, wenn alle Konfliktparteien einschließlich Israels einbezogen würden.

Die ungeklärte Minenlage in der Straße von Hormus bleibe eine unmittelbare Gefahr für die Schifffahrt und die globale Ölversorgung. Die Bundeswehr könnte im Rahmen internationaler Minenräumoperationen eingebunden werden, was jedoch politisch abgestimmt werden müsse. Insgesamt stehe die Weltgemeinschaft vor der Herausforderung, den Friedensprozess zu stabilisieren und eine Eskalation zu vermeiden





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