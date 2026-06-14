Die Führung in Teheran hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars noch nicht festgelegt, ob sie dem Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs mit den USA zustimmt. Die Prüfung der politischen, rechtlichen und technischen Aspekte laufe auf Experten- und Entscheidungsebene weiter.

Iran-Krieg : Teheran hat sich noch nicht über Abkommen entschieden. Die Führung in Teheran hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars noch nicht festgelegt, ob sie dem Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs mit den USA zustimmt.

Die Prüfung der politischen, rechtlichen und technischen Aspekte laufe auf Experten- und Entscheidungsebene weiter. Die Reise stehe im Zusammenhang mit den Bemühungen um den Abschluss eines Abkommens, sagt die mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Führende Vertreter der USA und Pakistans haben für diesen Sonntag die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens in Aussicht gestellt, das den mehr als dreimonatigen Krieg beenden soll. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach israelischen Angaben erneut den Norden Israels mit Sprengstoff-Drohnen angegriffen.

Das israelische Militär teilte mit, es habe nahe der Grenze zum Libanon gegeben. Niemand sei verletzt worden. Zuvor hatten in mehreren Orten an der Nordgrenze Warnsirenen geheult. Das israelische Nachrichtenportal ynet berichtete, eine Drohne sei im Bereich des Grenzorts Schlomi eingeschlagen.

Von der Hisbollah gab es zunächst keine Reaktion. Der Angriff sei ein Test der “Dahija-Doktrin”, die Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt habe. Dahija sind die Vororte Beiruts, die als Hochburg der proiranischen Hisbollah-Miliz gelten. Dort leben auch viele Zivilisten.

Vor einer Woche hatte Israel die Vororte als Reaktion auf Hisbollah-Raketenfeuer auf den Norden des Landes angegriffen. Daraufhin reagierte der Iran mit Raketenangriffen auf Israels Norden.

“Wir befinden uns in entscheidenden Tagen für die Gestaltung der Region auf viele Jahre hinaus,” schrieb der rechtsextreme Minister. “Wir haben den Bewohnern des Nordens Sicherheit versprochen - und dieses Versprechen müssen wir einhalten! ” Im Iran haben am Samstag dutzende Menschen gegen eine Friedensvereinbarung mit den USA demonstriert. Sie riefen vor einem Büro des Außenministeriums in der Stadt Maschhad Parolen, der zuvor in einem Fernsehinterview über ein mögliches Abkommen gesprochen hatte.

Auf einem Video, das die iranische Nachrichtenagentur Fars verbreitete, waren Frauen in schwarzen Umhängen zu sehen, die vor einem Büro des Außenministeriums in der Stadt Maschhad protestierten. Andere Videos in Online-Netzwerken, die AFP zunächst nicht unabhängig verifizieren konnte, zeigten Menschen vor dem Außenministerium in Teheran, die Parolen riefen. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach israelischen Angaben erneut den Norden Israels mit Sprengstoff-Drohnen angegriffen. Das israelische Militär teilte mit, es habe nahe der Grenze zum Libanon gegeben.

Niemand sei verletzt worden. Zuvor hatten in mehreren Orten an der Nordgrenze Warnsirenen geheult. Das israelische Nachrichtenportal ynet berichtete, eine Drohne sei im Bereich des Grenzorts Schlomi eingeschlagen. Von der Hisbollah gab es zunächst keine Reaktion.

Der Angriff sei ein Test der “Dahija-Doktrin”, die Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt habe. Dahija sind die Vororte Beiruts, die als Hochburg der proiranischen Hisbollah-Miliz gelten. Dort leben auch viele Zivilisten. Vor einer Woche hatte Israel die Vororte als Reaktion auf Hisbollah-Raketenfeuer auf den Norden des Landes angegriffen.

Daraufhin reagierte der Iran mit Raketenangriffen auf Israels Norden.

“Wir befinden uns in entscheidenden Tagen für die Gestaltung der Region auf viele Jahre hinaus,” schrieb der rechtsextreme Minister. “Wir haben den Bewohnern des Nordens Sicherheit versprochen - und dieses Versprechen müssen wir einhalten! ” Im Iran haben am Samstag dutzende Menschen gegen eine Friedensvereinbarung mit den USA demonstriert. Sie riefen vor einem Büro des Außenministeriums in der Stadt Maschhad Parolen, der zuvor in einem Fernsehinterview über ein mögliches Abkommen gesprochen hatte.

Auf einem Video, das die iranische Nachrichtenagentur Fars verbreitete, waren Frauen in schwarzen Umhängen zu sehen, die vor einem Büro des Außenministeriums in der Stadt Maschhad protestierten. Andere Videos in Online-Netzwerken, die AFP zunächst nicht unabhängig verifizieren konnte, zeigten Menschen vor dem Außenministerium in Teheran, die Parolen riefen. Der iranische Außenamtssprecher Esmail Baghai hatte zuvor davon gesprochen, dass es in den kommenden Tagen eine Übereinkunft geben könnte.

“Wir waren noch nie so nah an einer Einigung, und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Absichtserklärung in den kommenden Tagen finalisiert wird,” sagte er. Die USA und der Iran verhandeln seit mehreren Wochen über ein Kriegsende. Mit diesem Rahmenabkommen soll eine Grundlage für weitere, vertiefte Gespräche zwischen Washington und Teheran gelegt werden. Mit dem Rahmenabkommen könnte aber bereits etwa die für den Handel wichtige Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet werden.

Gleichzeitig wies Baghai Berichte über eine bevorstehende Reise iranischer Offizieller nach Genf oder Islamabad zurück





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