Iran-Krieg: Trump bremst Hoffnungen auf schnelles Abkommen mit Teheran

Donald Trump hat die Erwartungen an ein rasches Abkommen mit Teheran gedämpft. Die Verhandlungen verliefen "geordnet und konstruktiv", schrieb der US-Präsident auf Truth Social, aber er forderte seine Unterhändler auf, "beim Deal nichts zu überstürzen". Trump betonte, "Die Zeit ist auf unserer Seite". Beide Parteien müssten sich Zeit nehmen, "Es darf keine Fehler geben!"

Doch kein schneller Durchbruch im Iran-Krieg ? Donald Trump hat Hoffnungen auf ein rasches Abkommen mit Teheran gedämpft. Die Verhandlungen verliefen zwar "geordnet und konstruktiv", schrieb der US-Präsident auf Truth Social.

Er habe seine Unterhändler aber angewiesen, "beim Deal nichts zu überstürzen". Begründung: "Die Zeit ist auf unserer Seite.

". Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen.

"Es darf keine Fehler geben! " "Teheran solle sich "SCHNELL" bewegen, sonst werde "von ihnen nichts mehr übrig bleiben". Dann gab es Hoffnung auf eine Einigung. Am Samstag erklärte Trump, ein Rahmenabkommen sei möglich.

US-Medien berichteten unter Berufung auf einen ranghohen Beamten des Weißen Hauses, eine Zustimmung der Führung könne mehrere Tage dauern. Man sei optimistisch – das Ganze könne aber auch noch scheitern. Knackpunkt bleibt offenbar die Atomfrage. Unklar ist weiter, ob der Iran sein Atomprogramm dauerhaft abbauen wird.

Das geplante Abkommen soll zudem die für den globalen Ölhandel wichtige Rolle des US-Außenministers Marco Rubio (54) schließt eine Vereinbarung noch am heutigen Montag dennoch nicht aus – allerdings nur unter Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels.

"Wir hatten gestern Abend gedacht, dass wir Neuigkeiten haben, vielleicht auch heute, ich würde da nicht allzu viel hineininterpretieren", sagte Rubio bei einem Besuch in Indiens Hauptstadt Neu Delhi. Der Iran äußerte sich bislang nicht öffentlich zu den Details einer möglichen Einigung. Präsident Massud Peseschkian (71) sagte laut Staatsagentur Irna, sein Land sei bereit, der Welt zu versichern, "dass wir keine Atomwaffen anstreben". Zugleich betonte er: Bei "Ehre und Würde" des Landes werde es keine Kompromisse geben.

Trotz der Unsicherheit reagierten die Märkte erleichtert: Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen ließ die Ölpreise zum Wochenstart sinken





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