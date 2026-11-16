Iran-Krieg: Trump plant Gespräche mit Putin und Xi zur Eskalation

US-Präsident Trump trifft China-Präsident Xi und Kremlchef Putin in Shenzhen. Drei Flugzeugträger blockieren den Iran. Diplomat Abbas Araghtschi sucht mediation in Oman.

Die diplomatische Spannung im Nahen Osten hat sich in den letzten Tagen dramatisch zuge-spitzt. US-Präsident Donald Trump, Vize-Präsident JD Vance und Kriegsminister Pete Hegseth befinden sich angesichts der eskalierenden Lage im Iran-Krieg auf einer intensiven strategischen Prüfung. Zwei Monate lang herrschte relativ Ruhe, doch seit dem Wochenende ist diese Stille gebrochen. Am Sonntag griff der Iran einen US-Stützpunkt in Bahrain mit Drohnen an, was eine unverzügliche und massive militärische Reaktion der Vereinigten Staaten auslöste.

Militärische Eskalation und deutsche Positionierung

Zur gleichen Zeit des Angriffs lief der Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt in das Operationsgebiet des US-Zentralkommandos ein. Er ist damit der dritte schwere Träger, der vor der Küste positioniert ist, neben der USS George H. W. Bush und der USS George Washington. Laut Berichten von ABC News dient diese massive Aufstockung der Flotte primär dem Zweck, die Blockade iranischer Häfen durchzusetzen und den wirtschaftlichen Erdruck auf Teheran weiter zu erhöhen.

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Diese aggressive militärische Präsenz wird von der US-Führung als zentrales Druckmittel verstanden. Besonders im Blick auf China, den wichtigsten Ölkunden des Iran, soll die demonstrative Stärke in der Region die Verhandlungsposition Washingtons stärken. Derzeit prüfen israelische Stellen, darunter Mossad-Chef Roman Gofman, nach dessen Rückkehr aus Washington neue Angriffe auf die Energieinfrastruktur und Wirtschaftsziele des Iran, da die Verhandlungen festgefahren sind.

Diplomatische Offensive und internationale Medien

Parallel zu den militärischen Manövern hat Iran Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi offen mit einem Erstschlag gedroht. Er erklärte, das Land werde seine Vergeltung nicht abwarten, bis die USA angreifen. Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hatte bereits am Sonntag betont, dass der Zustand einer waffengewaltfreien Spannungsphase abgelehnt werde. US-Außenminister Marco Rubio vertrat am Freitag die Ansicht, der wirtschaftliche Druck sei bereits so groß, dass weitere militärische Angriffe unnötig seien.

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Die diplomatische Front wird nun von Abbas Araghtschi getragen, der am Montag betonte, sein Land stehe für das Völkerrecht und diplomatische Lösungen. Am Dienstag soll der iranische Diplomat nach Oman reisen, wo das Sultanat als neutraler Vermittler zwischen Washington und Teheran fungiert. Diese Reise ist der Versuch, die Eskalationsspirale zumindest teilweise zu dämpfen, während die US-Flotte die Blockade aufrechterhält.

Trump-Gipfel in Shenzhen als Schlüsselmoment

Die entscheidende Wende im weiteren Verlauf der Krise könnte am Donnerstag stattfinden, wenn US-Präsident Donald Trump im chinesischen Shenzhen den Gipfel mit den Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin abhält. Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters wird Trump das Thema Iran-Krieg aktiv in die Gespräche einbringen. Die Anwesenheit der drei Flugzeugträger dient dabei auch als Signal an die chinesische Führung, deren ökonomische Macht über den Iran genutzt werden soll, um das Regime zur Rücknahme seiner aggressiven Rhetorik zu zwingen.

Isräels Premierminister Benjamin Netanjahu drängt laut Medienberichten ohnehin auf neue militärische Schläge gegen das Regime in Teheran. Die US-Administration steht nun vor der schwierigen Aufgabe, den diplomatischen Druck durch Rubio und Araghtschi aufrechtzuerhalten, während gleichzeitig die militärische Drohkulisse durch Trumps direkten Austausch mit Putin und Xi maximiert wird, um eine vollständige Blockade und Kapitulation der iranischen Führung zu erzwingen.