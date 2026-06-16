Iran-Krieg: Trump sieht Erfolg in Waffenruhe-Abkommen, aber Kritik an Israel

US-Präsident Donald Trump sieht den größten Erfolg des Waffenruhe-Abkommens mit dem Iran in der erwarteten Wiederöffnung der Straße von Hormus für den weltweiten Schiffsverkehr. Gleichzeitig kritisiert er die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut und fordert Israel auf, verantwortungsvoller zu agieren. Politologe Klemens Fischer erklärt, was der für den Freitag angedachte Rahmenvertrag bedeuten würde.

Die Bilanz von US-Präsident Donald Trump sieht nach einer erfolgreichen Wiederöffnung der Straße von Hormus für den weltweiten Schiffsverkehr, die langfristig die Energie- und andere Güterpreise senken wird.

Allerdings stellt dies lediglich eine Rückkehr zum Status quo der Vorkriegszeit dar. Der Budapester Portalkommentiert ähnlich: Der Iran geht aus dem Konflikt gestärkt hervor, Trumps Krieg habe ihm sein eigenes Erpressungspotenzial vor Augen. Die spanische Zeitung schreibt: Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges ist eine Erleichterung für die internationale Gemeinschaft, aber es bietet keine Garantie für Stabilität in der Region.

Der niederländische Kommentar sieht es ähnlich: Fast vier Monate Krieg gegen den Iran haben nichts gebracht. Die Straße von Hormus wird – hoffentlich – wieder geöffnet, aber sie war nur deshalb gesperrt, weil die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen haben. Genau wie das Friedensabkommen in Gaza ist auch das Abkommen mit dem Iran kein Abkommen, sondern die Verlängerung eines Waffenstillstands, wobei die Klärung der wichtigsten Fragen auf später verschoben wurden.

Das Abkommen mit dem Iran geht in eine zweite Phase, die USA werden jedoch kein Geld im Iran investieren, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Zugleich betont der US-Präsident, der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen. US-Präsident Donald Trump kritisiert die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut und fordert Israel auf, verantwortungsvoller zu agieren.

Er hat Israel vorgeschlagen, wenn Israel seine Aufgaben nicht erledigen könne, ohne alle anderen zu töten, solle Syrien sich um die Hisbollah-Miliz kümmern. Dem Iran bescheinigt der US-Präsident inzwischen eine 'rationale Führung'. Im Iran werden offenbar zwei Personen hingerichtet, die als bewaffnete Führer der Unruhen von Anfang 2026 bezeichnet wurden. Nach dem geplanten Ende der militärischen Konfrontation mit den USA steht die Führung des Iran vor einer schweren innenpolitischen Zerreißprobe.

Ein weiterer Verhandlungsstreit zwischen den USA und dem Iran soll direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens in der Schweiz beginnen. Sollte die Führung die Lebensbedingungen nicht rasch verbessern, drohten neue Massenproteste. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist verheerend. Der Iran leidet unter einer extrem hohen Inflation, einer verfallenden Währung und massiver Arbeitslosigkeit.

Zudem hat der Krieg schwere Schäden an der Infrastruktur und in der Industrie hinterlassen, deren Wiederaufbau enorme Summen verschlingen wird. Aus innenpolitischer Sicht hat der Iran nur ein enges Zeitfenster, um die Lage im Land unter Kontrolle zu bringen





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