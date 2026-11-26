Der Konflikt im Nahen Osten hat den weltweiten Tankermarkt dramatisch verändert. Ein Rekord von 75 Prozent der großen Tanker transportiert nun Rohöl statt Kraftstoffe, was die Kosten für die Beförderung von Diesel und Benzin in die Höhe treibt und den Handel nachhaltig beeinflusst.

Noch nie haben so viele große Kraftstofftanker ihre ursprüngliche Aufgabe aufgegeben. Hinter dem historischen Wechsel steckt ein Geschäft, das den weltweiten Ölhandel nachhaltig verändern könnte.

Drei von vier großen Kraftstofftankern transportieren inzwischen Rohöl statt Diesel, Kerosin oder Benzin – ein Rekord. Der Iran-Krieg hat den weltweiten Tankermarkt grundlegend verändert. Reeder können mit Rohöltransporten deutlich mehr verdienen, während für den Transport fertiger Kraftstoffe immer weniger Schiffe zur Verfügung stehen. Das hält die Transportkosten hoch.berichtete, befördern inzwischen rund 75 Prozent der weltweit 542 großen Tanker der sogenannten LR2-Klasse Rohöl oder andere unraffinierte Ölladungen.

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Anfang 2025 waren es erst 53 Prozent. Obwohl die gesamte Flotte seither gewachsen ist, stehen heute deutlich weniger Schiffe für Kraftstofftransporte bereit. Der Krieg im Nahen Osten hat diese Entwicklung beschleunigt. Angriffe auf Raffinerien und Störungen rund um die Straße von Hormus haben die Produktion vonund anderen Kraftstoffen eingeschränkt.