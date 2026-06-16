Iran-Kriege, Hormus-Einsatz, Israel-Libanon-Konflikt

Die USA erlauben dem Iran den sofortigen Verkauf von Öl und Kraftstoffen im Rahmen ihrer Grundsatzeinigung zur Beendigung des Krieges. Iran fordert Israels Abzug aus "besetzten Gebieten" im Libanon. Trump kritisiert israelische Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu. Das Abkommen mit dem Iran geht in eine zweite Phase. Trump kritisiert die israelischen Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu. Das Abkommen mit dem Iran geht in eine zweite Phase. Trump kritisiert die israelischen Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu. Das Abkommen mit dem Iran geht in eine zweite Phase. Trump kritisiert die israelischen Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu. Das Abkommen mit dem Iran geht in eine zweite Phase. Trump kritisiert die israelischen Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu.

Straße von Hormus: Es kommt Bewegung in den Schiffsverkehr. Die USA erlauben dem Iran einem Medienbericht zufolge den sofortigen Verkauf von Öl und Kraftstoffen im Rahmen ihrer Grundsatzeinigung zur Beendigung des Krieges.

Die Aussetzung der Sanktionen trete in Kraft, sobald das Abkommen in dieser Woche unterzeichnet werde, Die Regelung umfasst demnach auch Dienstleistungen in den Bereichen Banken, Transport und Versicherungen, um die Geschäfte zu erleichtern. Iran fordert Israels Abzug aus "besetzten Gebieten" im Libanon Der Iran fordert Israels Abzug aus den "besetzten Gebieten" im Libanon.

"Die Menschen im Südlibanon müssen in ihre Häuser zurückkehren", erklärt der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf, der mit dem libanesischen Parlamentspräsidenten Nabih Berri am Telefon beraten hat, auf Telegram. Am Freitag wollen der Iran und die USA ein Abkommen unterzeichnen, um den Krieg zu beenden. US-Präsident Donald Trump hat die Bereitschaft bekundet, das vereinbarte Rahmenabkommen mit dem Iran vom US-Kongress prüfen zu lassen.

Ihm gefalle die Idee, es an den Kongress weiterzuleiten, sagte Trump am Dienstag am Rande des G7-Gipfels in Évian-les-Bains. Auch Politiker aus den Reihen von Trumps Republikanern im Kongress fordern von Trump mehr Informationen über das Abkommen. Viele sind vor allem skeptisch, ob es den Iran davon abhalten kann, auf Atomwaffen hinzuarbeiten. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz knüpft ein künftiges Atomabkommen zwischen der Islamischen Republik und den USA an einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon.

Es werde kein Atomabkommen geben, wenn sich die israelischen Soldaten nicht aus dem Libanon zurückzogenen, teilt das Medienbüro der Hisbollah der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Miliz habe von ihrem Verbündeten Iran die Zusage erhalten, dass Teheran in der nächsten Phase der Verhandlungen mit den USA einen Abzug Israels fordern werde. Dieser solle das Ergebnis und keine Vorbedingung für die Fortsetzung der Gespräche nach der für Freitag geplanten Unterzeichnung einer Absichtserklärung sein.

Ungeachtet einer Seeblockade durch die USA nehmen einem Medienbericht zufolge drei iranische Tanker und zwei Frachtschiffe Kurs auf den Iran. Die Schiffe mit lebenswichtigen Gütern an Bord seien vom Indischen Ozean aus auf dem Weg zu Häfen im Süden des Landes, berichtet das iranische Staatsfernsehen. Das US-Militär hatte am Montag in einem Sicherheitshinweis mitgeteilt, dass eine Blockade der iranischen Häfen noch bis Freitag in Kraft bleibe.

Trump kritisiert israelische Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu US-Präsident Donald Trump kritisiert die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut. Er habe Israel deutlich gemacht, dass ihm das nicht gefallen habe, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse im Hinblick auf den Libanon verantwortungsvoller agieren. Wenn Israel seine Aufgaben nicht erledigen könne, ohne alle anderen zu töten, solle Syrien sich um die Hisbollah-Miliz kümmern, erklärt Trump weiter.

Dies habe er Israel vorgeschlagen. Auf die Frage, ob er von Netanjahu frustriert sei, entgegnet Trump: "Nein, wir haben eine großartige Beziehung.

" Dem Iran bescheinigt der US-Präsident inzwischen eine "rationale Führung". Das Abkommen mit dem Iran geht nach den Worten von US-Präsident Donald Trump in eine zweite Phase. Die USA würden jedoch kein Geld im Iran investieren, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich vor Journalisten.

"Wir haben unsere Vereinbarung mit dem Iran getroffen, und sie sollte erfolgreich sein", erklärt er. Die zweite Phase werde seiner Ansicht nach einfacher werden. Nach den Worten Trumps sei in der Absichtserklärung mit dem Iran klar festgelegt, dass die Islamische Republik keine Atomwaffe erhalten wird. Dies stehe eindeutig in dem Dokument, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich später vor Journalisten.

Aragtschi verknüpft Kriegsende mit Israels Abzug aus Libanon Der iranische Außenminister Abbas Aragtschi hat ein Ende des Iran-Krieges mit einem Abzug Israels aus dem Libanon verknüpft. Das Ende des Krieges beinhalte auch das Ende der israelischen Besatzung des Libanon, sagte Aragtschi dem iranischen Staatsfernsehen zufolge am Dienstag zu ausländischen Diplomaten. Sollten israelische Truppen im Südlibanon verbleiben, wäre dies ein Verstoß gegen die Rahmenvereinbarung zwischen Teheran und Washington für ein Ende des Iran-Krieges, erklärte er.

Der Sender strahlte die Äußerungen nicht aus, sondern blendete sie schriftlich ein. Wadephul: Müssen vor Hormus-Einsatz das Iran-Abkommen kennen Vor einer Entscheidung über einen Marineeinsatz in der Straße von Hormus müssen aus Sicht von Außenminister Johann Wadephul die Details der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran bekannt sein.

"Diese Absichtserklärung, die kennen wir noch nicht. Die soll jetzt nach Freitag veröffentlicht werden", sagte der CDU-Politiker im ARD-"Morgenmagazin





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Middle East US-Iran Relations Israel-Iran Relations US-Israel Relations Iran-Kriege Hormus-Einsatz Israel-Libanon-Konflikt US-Iran Relations US-Israel Relations Iran-Abkommen Hormus-Blockade Iran-Tankers Iran-Aragtschi Iran-Trump Iran-Wadephul Iran-Netanjahu Iran-Abbas Iran-Iran-Kriege Iran-Hormus-Einsatz Iran-Israel-Konflikt Iran-US-Iran-Abkommen Iran-Hormus-Blockade Iran-Iran-Tankers Iran-Iran-Aragtschi Iran-Iran-Trump Iran-Iran-Wadephul Iran-Iran-Netanjahu Iran-Iran-Abbas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spannungen um Iran-Deal: Trump kritisiert Israel nach Angriff auf Beirut, Hisbollah und Libanon reagierenEin israelischer Angriff auf Beirut verzögert die geplante Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens. Während Präsident Trump Israel kritisiert, macht der Iran die Waffenruhe im Libanon zur Vorbedingung. Die libanesische Regierung beschwert sich bei der UN über Glyphosat-Sprühungen.

Read more »

Iran-Krieg: Trump bestätigt Friedensabkommen mit dem IranIsrael greift Hisbollah-Ziele in Libanons Hauptstadt Beirut an +++ Katar bemüht sich in Teheran um Abkommen +++ Iran-Vereinbarung soll laut Trump morgen unterzeichnet werden +++ Der Newsblog.

Read more »

Israelischer Angriff auf Beirut: Iran droht, Trump verurteilt Netanjahu und Abkommen in SichtEin israelischer Angriff auf Hisbollah-Ziele in Beirut löst eine diplomatische und militärische Kettenreaktion aus. Der Iran droht mit Reaktion, Trump kritisiert Israel scharf, während ein US-Rahmenabkommen mit dem Iran kurz vor der Unterzeichnung stehen soll. Gleichzeitig gehen die Kämpfe zwischen Hisbollah und Israel weiter.

Read more »

Trump kritisiert israelische Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu zu verantwortungsvollerer PolitikUS-Präsident Donald Trump kritisiert israelische Angriffe auf Beirut und mahnt Netanjahu zu verantwortungsvollerer Politik. Er bescheinigt dem Iran eine 'rationale Führung' und sagt, dass das Abkommen mit dem Iran in eine zweite Phase geht. Die USA würden kein Geld im Iran investieren und der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen.

Read more »