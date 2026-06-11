Iran-Kriege: USA-Angriffe und Verhandlungen, Tankerbrand im Oman, und mehr

Nach den USA-Schlägen gegen den Iran spricht Oberst Markus Reisner, die iranischen Streitkräfte haben schwere Schläge einstecken müssen. Der Iran bleibt weiterhin kriegsfähig, da er ein großes Waffenarsenal zugelegt hat. Beide Seiten intensifizieren ihre Verhandlungen, aber es gibt Fortschritte. China fordert einen sofortigen Waffenstillstand. Das iranische Außenministerium verurteilt die US-Angriffe. Vor der Küste des Oman ist ein Tanker angezündet, und es gibt Berichte von iranischen Angriffen auf Bahrain.

Nach den Schlägen der USA gegen den Iran sagt Oberst Markus Reisner im Interview mit ntv: "Die iranischen Streitkräfte haben schwere Schläge einstecken müssen. Es gibt faktisch keine iranische Luftwaffe mehr.

" Dennoch sei der Iran weiterhin kriegsfähig. Denn in den vergangenen Jahren habe sich Teheran ein großes Waffenarsenal zugelegt, das aus zahlreichen Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern besteht. Trotz vielfältiger Aufklärungsmöglichkeiten, halte der Iran die USA stark in Schach.

"Trotz künstlicher Intelligenz, die permanent Satellitenbilder auswertet, trotz einer permanenten Präsenz von Drohnen über dem Iran wirklich in jede Ecke hineinblicken zu können", tue sich Amerika schwer, so Reisner. Trotz neuer gegenseitiger Luftangriffe haben die USA und der Iran Insidern zufolge ihre Verhandlungen über ein vorläufiges Friedensabkommen intensiviert. Aus Diplomatenkreisen heißt es zudem, dass die Gespräche zwischen beiden Seiten Fortschritte machten. Drei iranische Insider und ein europäischer Diplomat sagen der Nachrichtenagentur Reuters, beide Seiten tauschten Entwürfe für eine Absichtserklärung aus.

Der Krieg von Israel und den USA gegen den Iran sollte das Mullah-Regime endgültig beenden. Mit Blick auf die andauernden Kampfhandlungen betont ntv-Reporterin Kavita Sharma jedoch: Bisher ist genau das Gegenteil eingetreten. China fordert nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran einen sofortigen Stopp der Kämpfe. China rufe die betroffenen Seiten auf, die militärischen Einsätze "unverzüglich einzustellen", sagte Pekings Außenministeriumssprecher Lin Jian vor Journalisten.

Die Kriegsparteien sollten "zum Dialog und zu Verhandlungen zurückkehren, auf die Vermittlungsbemühungen der beteiligten Länder eingehen und so bald wie möglich einen umfassenden und dauerhaften Waffenstillstand erreichen". Das iranische Außenministerium hat die "großangelegten" US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf verurteilt. In einer Mitteilung heißt es, die von den Vereinigten Staaten ausgeführten "illegalen und kriminellen Angriffe" der vergangenen Stunden seien nicht nur ein offensichtlicher Verstoß gegen die Charta der Vereinigten Nationen. Auch sei die Feuerpause dadurch "praktisch bedeutungslos" geworden.

Die Verantwortung für "die extrem ernsten Konsequenzen dieser kriminellen Handlung" liege bei den Anführern der Vereinigten Staaten. Vor der Küste des Oman ist auf einem Tanker ein Brand ausgebrochen. Im Maschinenraum sei sein Feuer ausgebrochen, berichtet die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf lokale Behörden. Ob der Brand durch einen Angriff verursacht wurde, ist bisher unklar.

Die Behörden ermittelten weiter, heißt es. Der Vorfall habe sich 21 Seemeilen nordöstlich von Sohar im Oman ereignet. Zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf befindet sich die Straße von Hormus. Die Führung in Teheran gab zuletzt die "komplette" Schließung der Meerenge bekannt, dem widersprach die US-Armee.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden mehrfach Schiffe in der Straße von Hormus und angrenzenden Gewässern angegriffen. +++ 11:15 Anonymer Top-Militär widerspricht: Trump prahlt mit "Geheimmission" - die wohl keine war +++ Donald Trump nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Auch jetzt fällt der US-Präsident wieder mit übertriebenen Aussagen auf. In einer geheimen Mission hätten die US-Streitkräfte Öltanker aus der Straße von Hormus geleitet, selbst Iran habe nichts gewusst.

Recherchen zeigen aber: Das stimmt nicht ganz. Kanzler Friedrich Merz unterstreicht die Bereitschaft der Bundesregierung, sich an der Sicherung der für die weltweite Öl- und Energieversorgung wichtigen Straße von Hormus zu beteiligen. Dies gelte, "sobald die Voraussetzungen dafür vorliegen", sagt der CDU-Chef in einer Regierungserklärung im Bundestag vor dem Hintergrund anhaltender gegenseitiger Angriffe der USA und Irans.

"Bis dahin gilt: Wir setzen uns für eine diplomatische Lösung des Konfliktes ein. " Deutschland sei bereit, nach einem Ende des Konflikts in der Golfregion dort Verantwortung zu übernehmen, führt der Kanzler weiter aus. Ziel bleibe, dass der Iran sein Nuklearprogramm überprüfbar und auf Dauer beende.

Zudem müsse Sicherheit für Israel und die gesamte Region garantiert sein, "sonst wird es keinen Frieden in der Region geben". Die Bundeswehr bereitet sich seit Mai auf einen möglichen Einsatz unter anderem mit Minenjagdbooten in der Straße von Hormus vor. Bei iranischen Angriffen auf den Golfstaat Bahrain ist nach Behördenangaben ein elfjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das Innenministerium spricht von einem "verbrecherischen iranischen" Angrif





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-Kriege USA-Schläge Verhandlungen Tankerbrand Iranische Angriffe Bahrain Streitkräfte Bundesregierung Bundeswehr Streitkräfte Bundesregierung Bundeswehr Streitkräfte Bundesregierung Bundeswehr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA und Iran liefern sich neue Angriffe in GolfregionWashington/Teheran - Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut

Read more »

Lage im Überblick: USA und Iran liefern sich neue Angriffe in GolfregionWie Du mir, so ich Dir? Der Iran schießt nach US-Angaben einen Militärhubschrauber ab. Es folgen Luftangriffe auf Ziele im Iran. Teheran wiederum greift Golfstaaten an. Hält die Waffenruhe das aus?

Read more »

WTI steigt auf nahe 89,50 $ an, da die USA erneute Angriffe gegen den Iran startenDer WTI-Preis gewinnt im frühen europäischen Handel am Donnerstag an Boden und nähert sich 89,50 USD. - US-Angriffe im Iran schüren Befürchtungen einer längeren Unterbrechung der Energieflüsse. - Die

Read more »

Trotz gegenseitiger Angriffe aus der Nacht: USA und Iran intensivieren offenbar Verhandlungen22 Staaten fordern vom Iran Stopp von Angriffen „auf unserem Boden“ + US-Militär greift erneut im Iran an + UN wollen Verstöße gegen internationales Recht im Libanon prüfen + Der Newsblog.

Read more »