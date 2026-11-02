Iran kündigt Öffnung der Straße von Hormus nach zwei Tagen an

Der Iran bietet Washington an, die Straße von Hormus binnen 48 Stunden zu öffnen, falls Washington Sanktionen aufhebt und Häfen blockiert. Details zu den Forderungen und den laufenden Verhandlungen.

Der Iran hat Washington ein konkretes Angebot unterbreitet, das den Zugang zur strategisch vitalen Straße von Hormus innerhalb von nur zwei Tagen wiederherstellen soll. Diese Ankündigung stammt von Ismail Baghai, dem Sprecher des iranischen Außenministeriums, der diese Möglichkeit an die unmittelbare Erfüllung der Forderungen der US-Regierung knüpfte.

Der Vorschlag stellt eine klare Antwort auf die anhaltenden Spannungen in der Region dar und soll die Grundlage für künftige Verhandlungen bilden. Diese Gespräche sollen laut Baghai unter Vermittlung internationaler Partner geführt werden, wobei die Wiederaufnahme der Atomgespräche explizit als Teil der Agenda genannt wird.

Zeitplan und konkrete Forderungen an Washington

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Der iranische Sprecher betonte, dass die Reduzierung des Zeitrahmens auf zwei Tage ein Zeichen für die ehrlichen Absichten Teherans sei, den Konflikt friedlich zu lösen. Zuvor hatte die iranische Führung eine Woche für die Umsetzung der Öffnung der Meerenge in Aussicht gestellt. Eine der zentralen Bedingungen für die Freigabe der Route ist die vollständige Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen. Zudem fordern iranische Regierungsvertreter die Beseitigung aller Sanktionen, die speziell die Ölverkäufe des Iran betreffen. Als weitere Voraussetzung wurde die Zustimmung zu einer Waffenruhe genannt, die nicht nur den Iran, sondern auch den Libanon einbezieht.

Verhandlungsstand mit Katar als Vermittler

Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung der Eskalation dauern bereits seit dem dritten Tag in Folge an. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi bestätigte, dass die Gespräche in Doha mit katarischen Vermittlern fortlaufend und fortschreitend verlaufen. Er erklärte, dass die iranische Führung sowohl für militärische Verteidigung als auch für diplomatische Lösungen bereit stehe. Die Verhandlungen werden nach Angaben einer mit dem Prozess vertrauten Person ständig mit der Regierung in Washington koordiniert. Ein endgültiger Beschluss zur sofortigen Öffnung der Straße von Hormus steht jedoch noch aus und hängt vollständig von der Zustimmung der USA ab.

Operationen der Revolutionsgarde und Sicherheitslage

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Parallel zu den diplomatischen Initiativen hat die iranische Revolutionsgarde erklärt, zwei Öltanker in der Straße von Hormus seien nach einer Kollision mit Minen explodiert. Die Marine der Revolutionsgarde begründete dies damit, dass die Schiffe auf einer nicht autorisierten Route unterwegs gewesen seien. Die Islamische Republik hatte die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran im späten Februar deutlich eingeschränkt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Kontrolle über diese strategisch wichtige Wasserstraße zu festigen und Druck auf die Vereinigten Staaten auszuüben.

Unabhängiger Vorfall vor der Küste Saudi-Arabiens

Ein weiterer sicherheitsrelevanter Vorfall ereignete sich unabhängig von den jüngsten Entwicklungen im Golf. Ein Tanker wurde vor der Küste Saudi-Arabiens von zwei unbekannten Geschossen getroffen. Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO gab an, dass der Angriff 72 Seemeilen östlich von Ras al-Chafschi stattfand. Zum Glück befindet sich die Besatzung des Schiffes in Sicherheit, wobei die Einschläge auf der Backbordseite des Schiffes registriert wurden. Bisher liegen keine Berichte über Umweltschäden oder Ölverschmutzungen vor, die auf diesen Vorfall zurückzuführen wären.

Auswirkungen auf Palästina und israelische Wahlen

Während die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren, ziehen sich israelische Streitkräfte nach Angaben des Gouverneurs Chalid Dudin aus dem Raum Hebron im Westjordanland zurück. Die palästinensischen Sicherheitskräfte haben die vollständige Kontrolle in dem Gebiet übernommen, wodurch etwa 3.300 vertriebene Anwohner in ihre Häuser zurückkehren können. Gleichzeitig läuft in Israel die Debatte über die Parlamentswahl am 27. Oktober weiter, bei der Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ausländische Einflussnahme behauptet, was die Wahlkommission als nicht bewiesen zurückweist. Die Folgen der anhaltenden Konflikte betreffen auch den Alltag von Hunderttausenden, wobei 250.000 Schüler und Studenten wegen Sicherheitsgründen in den Distanzunterricht wechseln mussten.