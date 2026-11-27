Kuwait wird oft Opfer iranischer Angriffe. Für die jüngste Attacke, bei der zwei Italiener starben, weist das Regime in Teheran allerdings vehement jedwede Verantwortung zurück.

zurück, bei dem zwei Italien er ums Leben kamen. »Der Vorfall wirkt verdächtig und wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg«, Bei den getöteten Italien ern handelte es sich um zwei Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, wie Italien s Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament inIn Kuwait gerieten auch schon Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss.

Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen.mit. Zuvor hatten bereits Irans Streitkräfte eine Verantwortung für den jüngsten Drohnenangriff im Golfstaat Kuwait dementiert. Armeesprecher Abolfasl Schekartschi wies entsprechende Anschuldigungen entschieden zurück, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten.

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Vielmehr könnte es sich um einen »Einsatz unter falscher Flagge« gehandelt haben, sagte er. Tajani sprach vor dem italienischen Senat am Nachmittag von mehreren Drohnen iranischer Herkunft, die kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. »Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren«, sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt.