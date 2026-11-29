Berichte der Washington Post zeigen, dass das iranische Militär den Satelliteninternetdienst Starlink von SpaceX für Angriffe auf US-Truppen einsetzte.

Dem Bericht der Washington Post zufolge hat das iranische Militär den Satelliteninternetdienst Starlink von SpaceX für Angriffe auf US-Truppen im Nahen Osten genutzt. Diese Vorfälle sollen sich in der ersten Märzwoche ereignet haben, kurz nachdem die USA und Israel Ende Februar mit dem Iran-Krieg begonnen hatten. Die US-Zeitung beruft sich dabei auf vier Insider, die über interne Beratungen bei SpaceX informiert sind und bestätigen, dass der Milliardär Elon Musk von den Vorfällen erfahren hat.

Einsatzzweck der Satellitenkommunikation

Der Dienst Starlink wird weltweit von SpaceX bereitgestellt und ist in mehr als 160 Ländern über Hunderte autorisierte Drittanbieter verfügbar. Für den Betrieb im Iran besitzt Starlink offiziell keine Lizenz. Dennoch ist der Dienst dort aktiv, wie Elon Musk selbst bestätigte. Die iranische Regierung kontrolliert den Internetzugang seit Kriegsbeginn extrem streng. Vor dem Konflikt hatte die US-Regierung laut Wall Street Journal Tausende Starlink-Terminals illegal in den Iran geschmuggelt, um eine unabhängige Kommunikation zu ermöglichen.

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Reaktionen von Musk und US-Verteidigung

Insider berichteten der Washington Post, dass Elon Musk wütend war, als er erfuhr, dass zwei Fälle unerlaubter Starlink-Nutzung mit dem iranischen Vorgehen gegen US-Streitkräfte zusammenhingen. Sein Team kam zu diesem Schluss nach internen Untersuchungen. Das Pentagon erklärte gegenüber Reuters jedoch, einem Bericht an das Büro von Hegseth, der sich als Kriegsminister bezeichnet, sei man nicht bekannt. SpaceX und das iranische Außenministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters. Auch Elon Musk soll mehrere Anfragen der Washington Post unbeantwortet gelassen haben.

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Sicherheitsherausforderungen und Marktstruktur

Die Nutzung von Starlink steht aufgrund des Ukraine- und Iran-Kriegs besonders im Fokus. Die Frage, wer den Dienst kontrolliert und wie eine illegale Nutzung durch sanktionierte Staaten verhindert werden kann, ist komplex. Alle autorisierten Drittanbieter müssen vor der Zusammenarbeit eine Prüfung durchlaufen, um sicherzustellen, dass sie die Bestimmungen einhalten. Trotz dieser Kontrollen gelangten Geräte in illegale Hände. Die Debatte über die Sicherheit der Satellitenkommunikation hat sich verschärft, da der Dienst für beide Konfliktparteien strategische Bedeutung erlangt hat.

Weiterer Einsatz durch US-Hand und Zukunft

Elon Musk wurde außerdem darüber informiert, dass US-Streitkräfte selbst Einwegdrohnen über Starshield gesteuert hätten. Starshield ist die militärische Version von Starlink. Allerdings nutzten die Soldaten dabei einen günstigeren Tarif, der eigentlich nur für Bodeneinsätze gedacht ist. Dies verdeutlicht die vielschichtige Nutzung der Technologie. Die Situation bleibt angespannt, da beide Seiten technologische Vorteile suchen. Die genaue Anzahl der Vorfälle und die langfristigen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Beteiligten sind noch unklar.