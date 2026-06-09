Iran ohne Generalprobe und Ticket-Probleme vor WM-Start

Die iranische Nationalmannschaft startet mit mehreren Herausforderungen in die Weltmeisterschaft: Das zweite Testspiel wurde abgesagt, und iranischen Fans wird der Ticketkauf verweigert. Zudem wurde einem somalischen Schiedsrichter die Einreise in die USA verweigert. Währenddessen bereiten sich die anderen Teams auf die WM vor, und Clermont-Ferrand verhängt Ausgangssperren für Jugendliche.

Die iranische Nationalmannschaft startet ohne die geplante Generalprobe in die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA. Das für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen Grenada in Tijuana wurde abgesagt.

Laut der iranischen Nachrichtenagentur INSA begründete die Mannschaft des Inselstaats den Rückzug mit einer unzureichenden Vorbereitung. Es ist bereits das zweite Testspiel des Iran, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen. Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingslager von den USA nach Mexiko verlegt worden war.

Die iranische Auswahl trifft in Los Angeles am 16. Juni (3:00 Uhr MESZ) auf Neuseeland sowie am 21. Juni (21:00 Uhr MESZ) auf Belgien. Das dritte Vorrundenspiel findet am 27.

Juni (5:00 Uhr MESZ) in Seattle gegen Ägypten statt. Laut dem nationalen Verband des Iran erhalten iranische Fans kurzfristig nicht das erwartete Ticket-Kontingent für die WM-Spiele ihres Teams in den USA. Die Verkäufe von Eintrittskarten für die Gruppenspiele gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten seien für den iranischen Verband FFI unmöglich geworden. Der FFI wirft WM-Mitgastgeber USA vor, die Anwesenheit iranischer Fans auf diesem Wege verhindern zu wollen.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die USA die zugeteilten Eintrittskarten für iranische Fans kurzfristig entzogen haben. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan, dessen Einreise in die USA verweigert wurde, hat sich in der New York Times über den Vorfall geäußert.

"Ich hatte die richtigen Unterlagen und alles. Ich hatte das richtige Visum. Ich glaube, dass sie ein Problem mit meinem Land haben.

" Einem für die WM nominierten Schiedsrichter aus Somalia ist die Einreise in die USA verweigert worden. Der Vorgang zeigt, dass die FIFA grundsätzliche Rahmenbedingungen nicht gewährleisten kann. Um Ausschreitungen wie nach dem Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain zu verhindern, hat die französische Stadt Clermont-Ferrand (150.000 Einwohner) einschneidende Schritte eingeleitet. Bürgermeister Julien Bony beschloss eine Ausgangssperre von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens für Jugendliche unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Erwachsenen.

"Ich treffe diese Maßnahme nicht gerne, aber ich tue es in voller Verantwortung. Es handelt sich in erster Linie um eine Schutzmaßnahme für die Jüngsten und um eine Maßnahme, die die Eltern in die Pflicht nimmt. Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass Horden von Minderjährigen unsere Ordnungskräfte oder die Terrassen der Gastronomen angreifen. Wir werden das nicht tolerieren.

Das ist der Sinn dieses Erlasses.

" Ein emotionales Kapitel der WM-Vorbereitung: Als Teamkollegen beim FC Liverpool hatten Andrew Robertson und Diogo Jota geträumt, gemeinsam bei einer Weltmeisterschaft anzutreten. Nach dem tragischen Unfalltod Jotas ist dieses Glück nun lediglich Robertson vorbehalten, der sich nach der geglückten Qualifikation sehr emotional gezeigt hatte.

"Ich habe es gut verborgen, aber heute war ich am Ende. Ich konnte meinen Kumpel Diogo Jota heute nicht aus meinem Kopf bekommen. Ich weiß, dass er irgendwo da oben über mich lächelt heute Nacht.

" Kurz vor dem WM-Start hat Jotas Witwe im Rahmen der FIFA-Reihe "Letters That Unite" (Briefe, die verbinden) zum Anlass genommen, um Robertson rührende Worte mit auf den Weg zu geben. "Als ich deine Worte gehört habe, (... ) ist mir klar geworden, dass Diogo das Spielfeld nie wirklich verlassen hat. Wenn du den Rasen betrittst, weiß ich, dass du nicht allein hinausgehst.

Diogo wird immer bei dir sein. (... ) Hüte diesen Traum, Andy. Lebe ihn für dich selbst und für ihn.

" Die brasilianischen Schiedsrichter Wilton Sampaio wird das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika leiten. Das teilte die FIFA vor dem Auftakt im Aztekenstadion am Donnerstag (21 Uhr) mit. Sampaio ist seit 2013 FIFA-Schiedsrichter. Die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada ist seine zweite. 2022 in Katar kam der 44-Jährige in vier Partien zum Einsatz.

In den Generalproben zeigten einige Teams unterschiedliche Form: Europameister Spanien besiegte Peru 3:1 (2:0), obwohl die Topstars auf den Flügeln Lamine Yamal und Nico Williams fehlten. Frankreich gab sich gegen Nordirland keine Blöße, wobei Michael Olise mit drei Toren überzeugte. Die Niederlande taten sich gegen Usbekistan schwer, gewannen aber durch Treffer von Cody Gakpo knapp. Sorgen bereitet Bondscoach Ronald Koeman die Verletzung von Torhüter Bart Verbruggen





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