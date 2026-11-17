US-Geheimdienste warnen vor iranischen Plänen für einen Anschlag mit einer schmutzigen Bombe in Washington. Die Trump-Regierung hat Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

US-Geheimdienste haben ernsthafte Alarmglocken läuten lassen, nachdem Informationen vorlagen, wonach der Iran aktiv Szenarien für einen terroristischen Anschlag mit einer sogenannten schmutzigen Bombe in der US-Hauptstadt Washington entwickelt. Die Bedrohungslage umfasst dabei nicht nur allgemeine Sicherheitsrisiken, sondern konzentriert sich explizit auf hochrangige Mitglieder der aktuellen US-Regierung unter Donald Trump.

Geheimdienstinformationen zu spezifischen Zielen

Laut Berichten des Nachrichtensenders CNN, der sich auf Geheimdienstquellen beruft, arbeitet Teheran detailliert an Plänen für einen Angriff auf die politische Führung der Vereinigten Staaten. Dabei steht die Zündung einer konventionellen Bombe, die mit radioaktivem Material versetzt ist, im Fokus der iranischen Planungen. Sieben US-Beamte haben diese Erkenntnisse gegenüber CNN bestätigt, was der Schwere der Warnung Gewicht verleiht.

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Zwei vertrauliche Quellen erklärten dem Sender, dass die iranischen Planungen in ihrer Konkretheit ungewöhnlich sind. Es gibt bereits Überlegungen zu bestimmten geografischen Orten innerhalb der Hauptstadt sowie zu möglichen Zielpersonen, die für einen solchen Angriff in Betracht gezogen werden. Dies deutet darauf hin, dass der Iran keine rein hypothetischen Studien, sondern operative Überlegungen mit konkreter Zielrichtung verfolgt.

Sicherheitsmaßnahmen der Trump-Regierung

Die Warnungen führten in den vergangenen Wochen zu drastischen Sicherheitsmaßnahmen auf höchster Ebene. Mehrere Kabinettsmitglieder der Regierung von Donald Trump wurden vor kurzem an speziell gesicherte, geheime Aufenthaltsorte verbracht. Dazu gehörten der US-Außenminister Marco Rubio im Alter von fünfundfünfzig Jahren sowie der Kriegsminister Pete Hegseth, der sechsundvierzig Jahre alt ist.

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Neben den hochrangigen Ministern reagierte auch der US-Präsident selbst auf die verschärfte Lage. Er reduzierte seine öffentlichen Auftritte signifikant, um sein eigenes Risiko zu minimieren. Trump plante zudem eine Auslandsreise nach Peking, die noch in dieser Woche stattfinden sollte. Diese Verschiebungen und Abschottungen unterstreichen die Dringlichkeit, mit der die US-Führung die Bedrohungslage einstuft.

Bewertung der Bedrohung und politische Reaktionen

Innerhalb der US-Sicherheitsbehörden ist umstritten, ob der Iran über das notwendige Personal und die logistische Fähigkeit verfügt, einen derartigen Anschlag in Washington tatsächlich durchzuführen. Einige Experten bezweifeln die operative Machbarkeit, während andere vor der konkreten Absicht warnen. Einige Quellen gaben an, der iranische Präsident habe bereits den Befehl für einen solchen Anschlag gegeben, dies dienten jedoch zunächst nur dazu, verschiedene Optionen für eine Eskalation zu prüfen.

Das Weiße Haus versuchte, die öffentliche Panik zu bremsen, ohne die Ernsthaftigkeit der Lage zu leugnen. Die Sprecherin Lauren Huckabee, hier fälschlich als Lauren Bis im Text referenziert, erklärte, die Regierung beobachte "alle potenziellen Bedrohungen" genau. Dennoch betonte sie, dass es derzeit "keine glaubwürdigen Bedrohungen für das Heimatland" gebe, die eine sofortige Katastrophe vorhersagen lassen.

Trotz dieser beschwichtigenden Worte sind US-Ermittler beunruhigt. Den CNN-Informationen zufolge gab es iranische Kommunikation, in der behauptet wurde, das für den Bombenbau notwendige Material sei bereits in den Vereinigten Staaten. Dies würde bedeuten, dass die logistische Hürde bereits überwunden worden sein könnte. Die Fähigkeit des Iran zu einem solchen Angriff hat sich möglicherweise nicht geändert, aber der Anreiz, ihn auszuführen, hat sich durch den andauernden Krieg im Nahen Osten massiv verstärkt.

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Internationale Dementis und ungewisse Zukunft

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen (UN) wies die Vorwürfe kategorisch zurück. In einer offiziellen Erklärung erklärte der Botschafter, der Iran betrachte "den Einsatz chemischer Waffen unter allen Umständen als völlig illegitim". Man weise "die in diesem Zusammenhang verbreiteten falschen und erfundenen Anschuldigungen kategorisch und unmissverständlich zurück".

Bezogen auf die spezifischen Geheimdienstinformationen über eine mögliche schmutzige Bombe äußerte sich die UN-Vertretung des Iran hingegen nicht ausdrücklich. Diese Ambiguität lässt Spielraum für Spekulationen über die wahren Absichten Teherans. Die Vereinigten Staaten bleiben mit ihren verschärften Sicherheitsprotokollen vorerst auf der Hut, während die diplomatische Front weiterhin angespannt ist.