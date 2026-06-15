Iran plant Maut für Straße von Hormus - Frankreich verspricht schnelle Militäreinsätze, während Nahost‑Spannungen steigen

Nach einem sechzig­tägigen Zeitraum will der Iran Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erheben. Frankreich kündigt die Entsendung von Charles de Gaulle und weiteren Einheiten an, um die Meerenge zu sichern. Gleichzeitig eskalieren die Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Libanon, während das US‑Iran‑Rahmenabkommen unter Khamenei unterschrieben wurde.

Der Iran plant, nach einer sechzig­tägigen Übergangsphase Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erheben. Laut Angaben des Außenministeriums­sprechers Ismail Baghai soll eine Art Maut für Navigations‑ und Umweltschutzdienste eingeführt werden, sobald die kostenfreie Frist abgelaufen ist.

Die Berichte stammen hauptsächlich aus iranischen Medien und konnten bislang nicht unabhängig verifiziert werden. In einem früheren Stadium hatte die Islamische Republik bereits Gespräche mit dem Oman über einen Durchfahrtsmechanismus geführt und eine neue Behörde eingerichtet, die den Schiffsverkehr regulieren sollte. Internationale Rechtsgutachten warnen jedoch, dass solche Gebühren gegen das Seerechtsübereinkommen verstoßen könnten. Der Schritt wird von Beobachtern auch als politisches Signal an die harten Fraktionen innerhalb des iranischen politischen Systems interpretiert, die gegen einen Friedensschluss protestiert hatten.

Durch die Androhung einer Maut will Teheran den Verhandlungsdruck aufrechterhalten und zusätzliche Hebel im Gesamtabkommen mit den Vereinigten Staaten gewinnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach dem jüngsten Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran die schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormus gefordert. Er versprach, dass die französische Marine innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Bestätigung des Deals ihren Flugzeugträger Charles de Gaulle, mehrere Fregatten, Minensuchboote und Kampfflugzeuge in die Region entsenden werde.

Zusammen mit den USA und unter britischer Führung soll eine neutrale Marinemission starten, die Minenräumung und die Begleitung von Handelsschiffen übernimmt. Mehr als vierzig Länder, darunter Deutschland, haben ihre Unterstützung für diese Initiative zugesagt. Ziel sei ein dauerhafter Frieden und die gesicherte Durchfahrt von Schiffen, um die strategisch wichtige Ölversorgung wiederherzustellen. Im Nahen Osten bleibt die Lage jedoch angespannt.

Israel hat laut Verteidigungsminister Israel Katz keine Absicht, sich aus den besetzten Gebieten im Libanon zurückzuziehen, und droht mit Vergeltungsmaßnahmen, falls der Iran in den Konflikt eingreifen sollte. Gleichzeitig berichtet der libanesische Sicherheitsrat von anhaltenden israelischen Artillerie‑ und Drohnenangriffen, insbesondere im Umfeld der Stadt Nabatija. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich und der Polizeiminister Itamar Ben‑Gvir äußerten auf Social‑Media‑Plattformen ihre Ablehnung des Iran‑Abkommens und forderten ein hartes Vorgehen gegen das Regime sowie die Hisbollah.

Trotz dieser Spannungen betont der iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi, dass ein sofortiges und dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen im Libanon Teil des gerade ausgehandelten US‑Iran‑Deals sei. Das Rahmenabkommen, das nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrates unter der Führung von Oberhaupt Ali‑Khamenei finalisiert wurde, könnte somit weitreichende Auswirkungen auf die geopolitische Stabilität und die globale Wirtschaft haben





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