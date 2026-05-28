Iran plant Sabotageaktionen in Deutschland

Die Bundesregierung hat sich bislang auf eine abstrakte Gefahr durch den Iran konzentriert, doch neue Geheimdienst-Erkenntnisse zeigen ein anderes Bild.

Die Bundesregierung hat sich bislang auf eine abstrakte Gefahr durch den Iran konzentriert, doch neue Geheimdienst -Erkenntnisse zeigen ein anderes Bild. Iran ische Geheimdienst e sollen Sabotage aktionen gegen eine Synagoge in Ost-Berlin und eine jüdische Gemeinde in Frankfurt geplant haben.

Es gibt Hinweise darauf, dass die iranischen Dienste nicht nur Informationen gesammelt, sondern konkrete Ziele ausgespäht haben. Mehrere hochrangige Sicherheitsvertreter bestätigen diese Erkenntnisse. Ein Iran-Spion soll bereits vor zwei Jahren den Mann, der der Gemeinde vor wenigen Wochen erneut in den Fokus rückte, ins Visier genommen haben. Der Iran-Spion soll das Kennzeichen, den Briefkasten, das Klingelschild und die Unterkunft des Mannes fotografiert haben.

In Chats soll der Name des Mannes gefallen sein. Bundeskanzler Friedrich Merz und Innenminister Alexander Dobrindt sprechen von einer hohen, aber abstrakten Gefahr durch den Iran. Ein Insider wirft jedoch schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung: Es gebe kein Sicherheitskonzept, es herrsche allgemeine Planlosigkeit. In den vergangenen Monaten sollen iranische Dienste rund vier Dutzend Sabotageaktionen in Deutschland geplant haben, darunter schwere Gewalttaten und Mordanschläge.

Sie setzen dabei zunehmend auf Kleinkriminelle, Schläger, Rocker und Auftragskiller, sogenannte Wegwerf-Agenten. Das Vorgehen erinnert an russische Strukturen: billig, austauschbar und schwer zurückzuverfolgen. Der Schutz jüdischen Lebens und israelischer Einrichtungen in Deutschland habe höchste Priorität, zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen äußere man sich jedoch grundsätzlich nicht öffentlich





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