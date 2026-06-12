Im Ringen um ein Abkommen mit den USA über ein Kriegsende beansprucht der Iran für sich das Recht, weiterhin Uran anzureichern und die Kontrolle über die Straße von Hormus zu behalten. Nach einer Nacht ohne gegenseitige Angriffe gibt es Anzeichen für Bewegung in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. US-Präsident Donald Trump wies Äußerungen aus dem Iran über angebliche Inhalte einer Vereinbarung zurück. Auch Pakistan und die EU äußerten sich optimistisch.

Hinweis: Angaben der Regierungen und Armeen sowie Bilder und Videos aus der Region lassen sich manchmal nicht endgültig verifizieren. Wir geben sie dennoch mit einem entsprechenden Hinweis wieder, um einen möglichst detaillierten Blick auf die aktuellen Ereignisse zu vermitteln.

Nach wochenlangen Verhandlungen über ein Ende des Konflikts zwischen den USA und dem Iran zeichnet sich möglicherweise eine Lösung ab. Der Iran pocht in der geplanten Absichtserklärung jedoch auf zwei zentrale Punkte: das Recht zur weiteren Urananreicherung und die Beibehaltung der Kontrolle über die strategisch wichtige Straße von Hormus. Dies geht aus einem Entwurf hervor, den iranische Medien am Freitag veröffentlichten. Demnach sieht die Absichtserklärung eine "dauerhafte und sofortige Einstellung der Kampfhandlungen an allen Fronten, einschließlich im Libanon" vor.

Nach der Unterzeichnung sollen Iran und USA 60 Tage lang Gespräche führen, die auf eine Einigung inAtomfragen und die vollständige Aufhebung der US-Sanktionen abzielen. Zudem ist im Entwurf die "Freigabe von 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern" vorgesehen, wovon die Hälfte vor Beginn der Verhandlungen bereitgestellt werden soll. Ein US-Vertreter betonte jedoch, dass der Iran keine Vermögenswerte erhalte, bevor er seinen Teil der Vereinbarung erfüllt habe. US-Präsident Donald Trump reagierte umgehend und wies die iranischen Darstellungen als falsch zurück.

Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, das, was dort gesagt worden sei, habe keinerlei Bezug zur Wahrheit. Es handle sich um "sehr ehrlose Menschen, mit denen man nicht in gutem Glauben verhandeln könne". Diese scharfe Reaktion unterstreicht die anhaltenden Spannungen und das gegenseitige Misstrauen trotz der diplomatischen Signale. Gleichzeitig bekundete die Bundesregierung ein "fundamentales Interesse an einem diplomatischen Erfolg".

Neben den direkten Verhandlungen zwischen Washington und Teheran gibt es auch Bemühungen von Drittstaaten. Pakistan, das als Vermittler fungiert hat, sprach von Erfolgen. Außenminister Ishaq Dar und EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas äußerten nach einem Telefonat die Hoffnung auf eine "anhaltende Verständigung und friedliche Lösung". Über Islamabad waren in den vergangenen Wochen immer wieder Nachrichten zwischen den Kriegsparteien ausgetauscht worden.

Der Ort des geplanten Treffens zur Unterzeichnung soll Insidern zufolge Genf sein, wobei der Text bereits bis Samstag fertiggestellt werden soll. Parallel zu den diplomatischen Entwicklungen tauchten im Internet Behauptungen der Gruppe Handala auf, die sich auf Daten von FBI-Drohnen beruft. Die Gruppierung, die sich auf die Beobachtung islamistischer Plattformen spezialisiert, behauptet, Gesichtserkennungs- und Kfz-Kennzeichendaten von Drohnen erlangt zu haben, die angeblich um WM-Stadien eingesetzt werden.

Diese Daten wolle sie für Angriffe auf die Fußball-Weltmeisterschaft nutzen, als Vergeltung für einen US-Angriff auf eine iranische Schule. Allerdings stellte die Firma Site, die solche Gruppen beobachtet, die Echtheit der Aufnahmen infrage. Ein Video sei bereits im Dezember 2024 von einer Softwareplattform zur Veranschaulichung einer Tornado-Schadenskontrolltechnologie produziert worden. Das FBI setzt tatsächlich Drohnen zum Schutz der WM-Stadien gegen unbefugte Fluggeräte ein.

Die jüngsten Entwicklungen deuten auf eine mögliche diplomatische Lösung des Konflikts hin, wobei die zentralen Streitpunkte - das iranische Atomprogramm und die regionale Vorherrschaft - weiterhin heftig umstritten sind. Die Verhandlungen bleiben fragil und von gegenseitigen Vorwürfen geprägt





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