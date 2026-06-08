Iran hat seine Angriffe auf Israel beendet und droht mit härteren Maßnahmen, wenn die Mullahs weiterhin auf Israel feuern. Israel hat die Schließung der Schulen im ganzen Land angekündigt, nachdem Iran am späten Sonntag erneut angegriffen hat.

Iran -Regierung beendet Angriffe auf Israel , droht mit härteren Maßnahmen Der offizielle "Oberste Führer" Modschtaba Chomeini ist seit Amtsübernahme noch nicht in Erscheinung getreten. Die Islamische Republik hat ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt.

Die Militärführung der Islamischen Republik hat bekannt gegeben, dass die Einstellung der Operationen der Streitkräfte erfolgt ist. Bedingung dafür ist, dass die Mullahs nicht mehr auf Israel feuern. Der jüdische Staat soll im Libanon nicht mehr gegen die Terror-Armee Hisbollah vorgehen. Es wird jedoch betont, dass bei einer Fortsetzung der Aggression und der feindseligen Handlungen – auch im Südlibanon – weitaus härtere und vernichtendere Maßnahmen als bisher folgen werden.

Israel hat die Schließung der Schulen im ganzen Land angekündigt, nachdem Iran am späten Sonntag erneut angegriffen hat. Der Hauptflughafen des Landes wie gewohnt weiterlaufen wird. Die Huthi-Rebellen im Jemen bekanntigten sich am Montag zu einem Angriff auf Israel und kündigten an, dass Schiffe mit Verbindungen zu Israel im Roten Meer erneut ins Visier genommen würden





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