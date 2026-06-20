Iran schließt Straße von Hormus

Das iranische Militärkommando hat die Straße von Hormus für geschlossen erklärt, um auf die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon zu reagieren. Die Sperrung könnte erhebliche Folgen für den weltweiten Energiehandel haben.

Das iranische Militärkommando hat die Straße von Hormus für geschlossen erklärt. In einer Erklärung verwies die Militärführung auf die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon . Die strategisch wichtige Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt.

Über sie wird ein erheblicher Teil der weltweiten Öl- und Gasexporte transportiert. Die iranische Militärführung verwies in der Erklärung auf die Nichtumsetzung des ersten Abschnitts des Waffenstillstandsabkommens, auf die fortgesetzten israelischen Angriffe sowie den aus iranischer Sicht ausbleibenden Rückzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon. Teheran argumentiert, Israel habe mit seinen Angriffen gegen die Hisbollah zentrale Bestimmungen des jüngst geschlossenen Abkommens zwischen den USA und dem Iran verletzt. Sollten die militärischen Aktivitäten fortgesetzt werden, würden weitere Maßnahmen folgen, heißt es.

Die US-Regierung verwies auf schwierige logistische Bedingungen, die für die anstehenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz verantwortlich sind. Medien aus dem Umfeld der Hisbollah berichteten dagegen, Teheran habe die Entsendung seiner Delegation wegen der anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon hinausgezögert. Zuletzt kündigte US-Vizepräsident JD Vance an, dennoch in die Schweiz reisen zu wollen. Bereits gestern hatten Hinweise auf eine Eskalation gegeben.

Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) soll Schiffe per Funk aufgefordert haben, das Gebiet zu meiden. Eine offizielle Bestätigung dafür lag zunächst nicht vor. Gleichzeitig erklärte die iranische Behörde für die Straße von Hormus auf X, die Durchfahrt sei grundsätzlich weiterhin möglich - allerdings nur nach vorherigem Antrag und unter bestimmten Bedingungen. Eine länger andauernde Sperrung der Meerenge könnte erhebliche Folgen für den weltweiten Energiehandel haben.

Über die Straße von Hormus wird ein großer Teil der globalen Öl- und Flüssiggasexporte transportiert





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