Iran schließt strategische Hormusstraße und verstärkt regionalen Druck

Das iranische Militär hat die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus gesperrt. Gleichzeitig dauern die Kämpfe im Libanon trotz Waffenruhe an, während indirekte Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in der Schweiz vorbereitet werden. Die diplomatischen Bemühungen stehen unter erheblichem Zeitdruck.

Das iranische Militärkommando hat diestrategisch wichtige Seestraße von Hormus für den Schiffsverkehr gesperrt. Diese Maßnahme wird als direkte Reaktion auf Verletzungen des zwischen dem Iran und den USA geschlossenen Rahmenabkommens zur Beendigung der Kampfhandlungen in der Region dargestellt.

Die Straße von Hormus ist eine der zentralen Schifffahrtsrouten weltweit, durch die ein erheblicher Teil des globalen Öltransports abgewickelt wird. Die Sperrung stellt somit nicht nur eine diplomatische Eskalation dar, sondern hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die internationale Energieversorgung und die weltweiten Frachtrouten. Das iranische Militär betrachtet diesen Schritt als ersten von mehreren möglichen Gegenmaßnahmen, should die amerikanische Seite ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht nachkommen. Gleichzeitig wurden Angriffe der israelischen Armee auf südlibanesische Gebiete trotz einer vereinbarten Waffenruhe fortgesetzt.

Nach libanesischen Berichten wurden bei einem israelischen Luftangriff auf das Dorf Qannarit mindestens fünf Zivilisten getötet. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz erklärte, sich an die seit Freitagnachmittag geltende Waffenruhe halten zu wollen, jedoch nicht hinzunehmen, wenn Israel Teile des Libanon besetze. Die Hisbollah gab an, israelische Truppen im Südlibanon angegriffen zu haben, nachdem diese in Richtung der Stadt Nabatieh vorgestoßen seien, einer Hochburg der Miliz.

Das israelische Militär bestätigte das Feuer aus der Hisbollah und kündigte an, weiterhin gegen jede Bedrohung aus dem Libanon vorzugehen. Trotz der anhaltenden Gewalt sollen die indirekten Verhandlungen zwischen Iran und den USA am Sonntag in der Schweiz fortgesetzt werden. Der pakistanische Außenminister Mohsin Naqvi traf im Iran ein, um mit der iranischen Führung über die weitere Vorgehensweise zu beraten.

Laut dem iranischen Außenministerium wird eine Delegation unter Leitung von Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi zu den Gesprächen reisen. Die USA werden voraussichtlich durch die Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner vertreten. US-Vizepräsident JD Vance bestätigte gegenüber Fox News, dass Verhandlungen möglich seien und er selbst in Kürze in die Schweiz reisen wolle. Die erste, für Freitag angesetzte Gesprächsrunde war wegen der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah verschoben worden.

Das Rahmenabkommen sieht eine Beendigung der Kampfhandlungen vor und sieht innerhalb von 60 Tagen weitere Verhandlungen über strittige Punkte wie das iranische Atomprogramm vor. Der Iran betont, sich an die Bestimmungen der Absichtserklärung gehalten zu haben, und fordert die USA auf, Israel zur Einstellung seiner Angriffe auf den Libanon zu bewegen





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