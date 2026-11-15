Die Tankstellen in Iran stehen vor der Räumung. Die Regierung räumt Versorgungsprobleme ein, während die Erinnerung an den Blutigen November 2019 die Stimmung im Land weiter anheizt.

Die Autobahnen rund um die Stadt Evaz im Iran sind in der Nacht zu einer kilometerlangen Schlange aus tausenden Fahrzeugen erstarrt. Hunderte Autofahrer stehen stundenlang im Stau, ihre Tanks leer, weil die lokalen Tankstellen kein Benzin mehr nachfüllen können. Diese drastische Sichtbarkeit der Versorgungsengpässe wurde von der regimekritischen Nachrichtenplattform " Iran International" dokumentiert und in der sozialen Plattform X veröffentlicht, was die Ernsthaftigkeit der Krise unterstreicht, dass dem Mullah-Staat der Kraftstoff buchstäblich ausgeht.

Trockene Zapfsäulen verschärfen soziale Spannungen

Die aktuellen Bilder aus Evaz zeigen ein Szenario, das die Bevölkerung des Landes seit Langem befürchten musste. Trotz der enormen Ölreserven, die unter der iranischen Erdkruste liegen, mangelt es der Nation an ausreichenden Raffineriekapazitäten, um genug Benzin für den eigenen Bedarf zu produzieren. Die Lücke zwischen Rohölförderung und tatsächlicher Kraftstoffverfügbarkeit ist so groß geworden, dass selbst hohe Regierungsvertreter die Dimension des Problems nicht mehr leugnen können. Esmail Saghab Esfahani, der Chef der staatlichen Energieeffizienzbehörde, bestätigte die prekäre Lage offiziell mit der eindeutigen Aussage, dass das Land tatsächlich über ein gravierendes Versorgungsproblem verfügt.

Also read Koalition: SPD stimmt Koalitionsvertrag in Mecklenburg-Vorpommern zu

Historischer Hintergrund des Blutigen November

Dieser Ausbruch der öffentlichen Frustration ereignet sich an einem Datum, das für viele Iraner mit tiefer Verletzung verbunden ist. Am aktuellen Sonntag jährte sich zum siebten Mal der so genannte "Blutige November" von 2019. Damals führte eine drastische Preiserhöhung von Benzin um fünfzig Prozent über Nacht dazu, dass der wirtschaftliche Unmut in einen politischen Aufstand umschlug. Wer damals mehr als die subventionierte Monatsration benötigte, musste das Dreifache des bisherigen Preises zahlen, was Millionen von Bürgern direkt an den Rand der wirtschaftlichen Ohnmacht brachte und sie auf die Straßen trieb.

Rosige Erinnerungen an die Proteste von 2019

Die Ereignisse vom November 2019 eskalierten binnen weniger Stunden, als Menschen in mehr als einhundert Städten gegen die Regierung protestierten. Die Protestierenden blockierten Autobahnen und demonstrierten ihren Zorn über die Lebensbedingungen. Das Regime schlug die Bewegung mit brutaler Härte nieder, indem die Mullah-Milizen mit scharfer Munition auf die unbewaffneten Demonstranten feuerten. Gleichzeitig ordnete die Staatsspitze für etwa eine Woche einen vollständigen Internet- und Kommunikationsstopp an, um den Austausch von Informationen und die Organisation weiterer Proteste zu unterbinden.

Advertisement

Offizielle Zahlen und unbekannte Opfer

Die Bilanz der Niederschlagung ist erschütternd und bis heute ein politisches Minenfeld für die Herrschenden. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" wurden bei den Ausschreitungen im Jahr 2019 mindestens 208 Menschen getötet. Inoffizielle Quellen und Augenzeugenberichte deuten jedoch darauf hin, dass die tatsächliche Opferzahl weit darüber liegt, was die Unsicherheit über die volle Tragweite der damals verübten Gewalt verdeutlicht. Zudem wurden mehr als 7000 Iraner festgenommen, doch nur sehr wenige Bilder des Aufstands drangen damals international nach draußen, was die Transparenz der Vorgänge damals stark einschränkte.

Neue Unruheherde wie Kazeroun erwachen

Seit diesem Blutbad hat sich die Regimeführung zu keiner vergleichbaren direkten Preiserhöhung getraut, stattdessen versucht die Führungsebene, den Verbrauch durch strenge Kontingente und Rationierungen zu begrenzen. Doch diese Maßnahmen scheinen nicht mehr zu reichen, wie die aktuelle Situation in der Stadt Kazeroun zeigt. Dort ist die Stimmung bereits extrem aufgeheizt, und in einem Beitrag auf der Messaging-Plattform Telegram wurde den Verantwortlichen eine klare Warnung ausgesprochen: "Legt euch nicht mit Kazeroun an." Die Stadt hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie nicht schweigt, wenn ihre Forderungen ignoriert werden, was auf weitere potenzielle Unruhen hinweist.