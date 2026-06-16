Iran startet mit 2:2 gegen Neuseeland in die WM - Politische Umstände und Fanproteste prägen das Spiel

Das erste Spiel des Iran bei der WM endet 2:2 gegen Neuseeland. Die politischen Spannungen zwischen Iran und den USA wirken sich auf die Reise und das Umfeld aus. Fans und Funktionäre sind eingeschränkt, und Exil-Iraner nutzen die Bühne für Proteste. Zudem wird ein neuseeländischer Spieler durch eine Social-Media-Kampagne über Nacht bekannt.

Iran startet mit einem Unentschieden in die WM: Das Team, das sich als erste Mannschaft sportlich für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, spielt in den USA gegen Neuseeland 2:2.

Kurz zuvor trennten sich Belgien und Ägypten in Gruppe G ebenfalls 1:1, sodass alle WM-Spiele am Montag und in der Nacht zu Dienstag deutscher Zeit unentschieden endeten. Die WM-Teilnahme des Iran stand bis kurz vor Turnierbeginn auf der Kippe, weil der Krieg zwischen dem Iran und den USA, der Ende Februar begann und erst kürzlich mit einem Deal beendet wurde, die Reise erschwerte.

Das iranische Team darf die US-Grenze nur für die Spiele überqueren, daher wurde das Quartier nach Mexiko verlegt. Mehr als ein Dutzend iranischer Funktionäre erhielt keine Einreiseerlaubnis, und das Ticket-Kontingent für iranische Fans wurde gestrichen. Trainer Amir Ghalenoei betonte, dass das Team rein zum Fußballspielen da sei und sich aus der Politik heraushalte. Das Spiel begann mit einem 1:0 für Neuseeland durch Elijah Just nach Kombination über Chris Wood und Sarpreet Singh.

Mehdi Taremi verfehlte mit einem Pfostenschuss den Ausgleich, ehe Ramin Rezaeian aus kurzer Distanz zum 1:1 traf. Just erhöhte nach ähnlicher Kombination auf 2:1 für Neuseeland, doch Mohammad Mohebi köpfte zum 2:2 ein und feierte mit einem Pistolero-Jubel. Das Spiel fand vor einer großen iranischen Gemeinde in Los Angeles statt, die für laute Unterstützung und vereinzelte Pfiffe bei der iranischen Hymne sorgte.

Rund ums Stadion protestierten Exil-Iraner gegen das Regime in Teheran; an den Eingangskontrollen wurden schwarze Fahnen mit dem historischen Löwen-und-Sonne-Symbol streng überprüft, da solche Fahnen in US-Stadien eigentlich verboten sind, im SoFi Stadium aber trotzdem zu sehen waren. Ein Eilantrag gegen das Verbot war kurz vor dem Spiel vor einem Gericht in Los Angeles gescheitert.

Zudem sorgte Tim Payne, Rechtsverteidiger von Neuseeland, für eine Internet-Bekanntheit: Eine Kampagne des argentinischen Influencers Valen Scarsini ließ seine Instagram-Follower von 4700 auf über 5,7 Millionen ansteigen. Payne kommentierte, dass sein Leben sich dadurch komplett verändert habe





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