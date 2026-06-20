Der Iran ist in einer schweren Krise. Die Menschen leiden unter der wirtschaftlichen Not und der politischen Repression. Trumps Deal mit den Mullahs hat die Situation nur verschlimmert. Die Menschen im Iran haben Hoffnung, dass das diktatorische Regime endlich beseitigt wird und die Freiheit zurückkehrt. Doch jetzt macht Trump einen Deal mit den Mullahs - und die Enttäuschung bei den Iranern könnte nicht größer sein.

Massud Peseschkian ist seit 2024 Präsident im Iran . Viele bezeichnen ihn als gemäßigt, aber unter ihm nahmen die Hinrichtungen sogar noch zu. Es waren 107 Tage Krieg der USA und Israels gegen die Mullahs im Iran .

Am 28. Februar begannen die beiden Länder in einer Allianz, Angriffe gegen eine der gefährlichsten Diktaturen weltweit, bei denen auch Obermullah Ajatollah Ali Chamenei (86) ums Leben kam. Gegen ihn und seine brutalen Schergen hatten die Menschen im Iran zuvor wochenlang protestiert. Tausende von ihnen wurden dabei von den iranischen Revolutionsgarden und ihren Helfershelfern getötet.

Die Menschen im Iran schöpften Hoffnung, dass das diktatorische Regime endlich beseitigt wird und die Freiheit zurückkehrt. Doch jetzt machte Trump einen Deal mit den Mullahs - und die Enttäuschung bei den Iranern könnte nicht größer sein. Bei BILD berichtet einer von ihnen über die Lage im Land (sein Name bleibt aus Sicherheitsgründen ungenannt).

"Es ist einfach schrecklich im Iran", beginnt er. "Die Leute haben all die Angriffe und Schwierigkeiten ertragen, weil sie dachten, am Ende würden die Mullahs verschwinden. Aber seitdem passiert nichts, und die Leute fühlen sich wie immer im Stich gelassen. Jetzt ist auch noch alles so teuer geworden, dass viele nur noch arbeiten, um sich überhaupt Essen leisten zu können.

Dazu kommt die extrem anstrengende Kontrolle, Handys und Autos werden durchsucht, und nachts versammeln sich Schergen des Regimes an bestimmten Plätzen in den Stadtteilen und sind laut, um ihre Macht zu demonstrieren. Außerdem sitzen viele Leute im Knast, und die Mullahs haben seit Beginn der Proteste bis heute unzählige Menschen hingerichtet und machen damit weiter. Ich verstehe echt nicht, warum Trump diese Entscheidung getroffen hat.

Damit hat er eigentlich die Iraner verraten und gleichzeitig die Menschen in Israel in große Gefahr gebracht.

" "Der exorbitante Anstieg der Kosten für Lebensmittel, Dienstleistungen, Medikamente und medizinische Behandlungen hat dazu geführt, dass viele Menschen nur noch arbeiten, um das nackte Überleben für den Tag zu sichern. Ärmere Familien verkaufen sogar ihren Hausrat zu Spottpreisen, um irgendwie über die Runden zu kommen - Szenen, die wir immer wieder in den sozialen Medien sehen: der Verkauf von Fernsehern, Laptops und persönlichen Gegenständen.

Die wirtschaftliche Lage ist mittlerweile so dramatisch, dass selbst die staatlichen Medien, die streng vom Regime kontrolliert werden, gezwungen sind, die bitteren Realitäten von Inflation und Teuerung auszusprechen. Selbst ungeachtet der Nachrichten über ein potenzielles Abkommen zwischen Trump und der Islamischen Republik blicken weder die Bevölkerung noch Wirtschaftsakteure positiv auf die kommenden Bedingungen - für die Menschen sind dies keine guten Nachrichten.

Denn die Erfahrung der letzten 47 Jahre hat gezeigt, dass die Islamische Republik keineswegs bereit ist, von ihren ideologischen Positionen abzurücken, da ihre bloße Existenz von der Erzeugung von Krisen und dem Export der schiitisch-islamischen Revolution in andere Länder abhängt. Und da eine tatsächliche Aufhebung der Sanktionen maßgeblich vom Verhalten dieses Regimes abweicht, bleibt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Sanktionen fortbestehen und der Druck auf die Lebenshaltungskosten der Menschen weiter zunimmt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Trump Mullahs Wirtschaftskrise Politische Repression

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grünen-Abgeordnete Amtsberg zu Iran-Deal: „Eine Kapitulation vor der Menschenrechtslage in Iran“Der US-Iran-Deal nutze vor allem dem Regime in Iran, sagt die grüne Nahost-Expertin Luise Amtsberg. Insgesamt habe sich die Lage vor Ort verschlechtert.

Read more »

Abkommen zwischen den USA und Iran: Die Mullahs haben gewonnenIn jedem einzelnen Punkt konnte sich die Islamische Republik durchsetzen. Trump, der den Krieg angezettelt hat, interessiert der genaue Inhalt des Abkommens eh nicht.

Read more »

Republikaner kritisieren Trumps Iran-Deal: »Schlimmster außenpolitischer Fehler seit Jahrzehnten«Donald Trumps vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Irankriegs stößt auf scharfe Kritik in der eigenen Partei. Vor allem die finanziellen Zuwendungen an Teheran stoßen bei mehreren Senatoren auf Unverständnis.

Read more »

Machtkampf im Weißen Haus nach Iran-Deal: Vance gegen Rubio in Trumps NachfolgedebatteNach der Unterzeichnung des Iran-Friedenspapiers entbrennt im Weißen Haus ein interner Konflikt zwischen Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio, der auch die republikanische Nachfolge beeinflusst.

Read more »