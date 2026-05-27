Iran und USA: Entwurf für Rahmenabkommen sieht Öffnung der Straße von Hormus vor

Ein Entwurf für ein Abkommen zwischen dem Iran und den USA sieht den Abzug amerikanischer Truppen und die Aufhebung der Seeblockade vor. Im Gegenzug soll der Iran die Schifffahrt in der Straße von Hormus wieder auf Vorkriegsniveau bringen. Parallel zu diesen Entwicklungen bleiben Verhandlungen über das angereicherte Uran des Iran blockiert, während Israel den neuen Hamas-Militärführer tötet und der UN-Sicherheitsrat einen Angriff auf ein Atomkraftwerk in den VAE verurteilt.

Der Iran soll sich in einem Entwurf für ein Rahmenabkommen mit den USA verpflichten, die Anzahl der Handelsschiffe in der Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau zu bringen.

Im Gegenzug sollen die USA ihre Truppen aus der unmittelbaren Nähe zum Iran abziehen und die Seeblockade aufheben. Diese Absichtserklärung ist noch nicht finalisiert; ohne formelle Bestätigung werde der Iran keine Schritte unternehmen. An den Rohstoffmärkten wird die Meldung als Zeichen der Entspannung gewertet, der Brent-Preis sank um vier Prozent auf etwa 92 Dollar - der niedrigste Stand seit über einem Monat.

Gleichzeitig verweigert sich der Iran laut dem arabischen Nachrichtensender und der Nachrichtenagentur Fars weiterhin Verhandlungen über sein auf 60 Prozent angereichertes Uran. Ali Bagheri, stellvertretender Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, bekräftigte auf einer Sicherheitskonferenz in Moskau, dass das Schicksal des Urans nicht auf der Tagesordnung stehe, obwohl es ein zentraler Streitpunkt in den Friedensgesprächen bleibt. In einer separaten Entwicklung hat Israel eigenen Angaben zufolge den neuen militärischen Führer der Hamas, Mohammed Odeh, im Gazastreifen getötet.

Odeh sei nach monatelanger Überwachung in Gaza-Stadt ausgeschaltet worden, teilten Armee und Schin Bet mit. Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Katz sagten, Odeh gehöre zu den letzten hochrangigen Kommandeuren, die an der Planung und Ausführung des Massakers vom 7. Oktober beteiligt waren. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen wurde berichtet, dass neben Odeh vier Angehörige bei dem Luftangriff ums Leben kamen, insgesamt sechs Tote.

Zuvor war bereits sein Vorgänger getötet worden. Es gab z widersprüchliche Meldungen darüber, ob auch sein designierter Nachfolger angegriffen wurde. Parallel dazu eskalierten die Angriffe im Libanon: Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden 31 Menschen getötet und 40 verletzt. Die Angriffe galten nach libanesischen Sicherheitskreisen Zielen im Süden und Osten des Landes.

Das israelische Militär erklärte, man gehe nach Vorgaben der politischen Führung auch jenseits der vorderen Verteidigungslinie gegen direkte Bedrohungen für israelische Bürger und Soldaten vor. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte indessen den Angriff auf das Atomkraftwerk Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Angriff verstoße gegen das Völkerrecht, hieß es in einer Erklärung, ohne Verantwortliche zu nennen. Die VAE hatten mitgeteilt, aus dem Irak seien sechs Drohnen gestartet, von denen eine das Kraftwerk getroffen habe.

Im Irak hatten sich vom Iran unterstützte Milizen zu Angriffen auf feindliche Stützpunkte bekannt. Der Iran warf den USA nach jüngsten Angriffen zum Wochenstart Böswilligkeit und Unzuverlässigkeit vor





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