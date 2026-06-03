Iran und USA: Keine Fortschritte bei den Verhandlungen - Israel droht mit Reaktion

Der iranische Außenminister Abbas Aragtschi gibt an, dass die Kontakte zwischen Teheran und Washington zwar nicht abgerissen seien, es jedoch keine Fortschritte bei den Verhandlungen gebe. Beide Seiten prüften derzeit ausgetauschte Entwürfe. Der Minister warnt auch davor, dass Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angreife, der Iran entschlossen reagieren werde.

Der iranische Außenminister Abbas Aragtschi gibt in einem Interview mit dem libanesischen Sender Al Mayadeen an, dass die Kontakte zwischen Teheran und Washington zwar nicht abgerissen seien, es jedoch keine Fortschritte bei den Verhandlungen gebe.

Beide Seiten prüften derzeit ausgetauschte Entwürfe. Der Minister warnt auch davor, dass Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angreife, der Iran entschlossen reagieren werde. US-Außenminister Marco Rubio hofft nach einer neuen Runde politischer Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf eine gemeinsame Erklärung über ein Ende der Kämpfe. Ziel der Verhandlungen sei zudem ein Aktionsplan für Sicherheit im Libanon, der unabhängig von der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz sein solle.

Die aktuelle Gesprächsrunde ist die vierte zwischen Israel und dem Libanon. Bereits am Freitag hatte im Pentagon ein Treffen zu Sicherheitsfragen stattgefunden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt, dass die Entscheidung über eine vollständige Rückkehr zu Militäraktionen gegen den Iran bei US-Präsident Donald Trump liege. Die US- und israelischen Streitkräfte seien jedoch bereit, sagt Netanjahu.

Der Konflikt mit dem Iran ist nach Einschätzung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu noch nicht ausgestanden. Es ist im Iran noch nicht vorbei, sie sind jedoch geschwächt, sagt Netanjahu. Mit US-Präsident Donald Trump stimme er in den wesentlichen Punkten bezüglich des Irans überein. Gelegentliche taktische Meinungsverschiedenheiten würden ausgeräumt.

Der US-Präsident hat sich zu einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei bereiterklärt. Auf Nachfrage sagte er, dass er ihn gerne treffen würde - er würde jeden treffen. Chamenei nehme in der iranischen Führung nach wie vor eine entscheidende Rolle ein, sagte Trump. Bisher scheine die US-Seite ganz gut mit ihm auszukommen, sagte Trump.

Allerdings nährte der US-Präsident die Spekulationen, Chamenei sei im Krieg schwer verwundet worden. Kuwait hat als Reaktion auf die jüngsten iranischen Angriffe auf sein Staatsgebiet zwei iranische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und deren Ausreise binnen 24 Stunden angeordnet.

Zudem werde die Zahl der Mitarbeiter der iranischen Botschaft im Emirat reduziert, Demnach wurde der kommissarische Geschäftsträger der iranischen Botschaft in Kuwait ins Außenministerium einbestellt. Dort übergab ihm die Regierung eine formelle Protestnote gegen die nach kuwaitischer Darstellung anhaltenden iranischen Angriffe. Israel hat den Bau von 2162 neuen Wohnungen in drei jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Die Pläne umfassen 1006 Wohnungen in einer neuen Siedlung bei Jerusalem, 922 in der Nähe der palästinensischen Stadt Nablus und 234 nahe Hebron.

Die Ankündigung wurde scharf von dem Büro von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verurteilt. Die provokative Politik Israels treibe die Region in eine weitere Spirale der Gewalt, hieß es. Abbas forderte die USA auf, dem israelischen Wahnsinn Einhalt zu gebieten





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