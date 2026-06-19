Der Iran hat die Fortsetzung von Gesprächen mit den USA an die Umsetzung einer umfassenden Waffenruhe geknüpft. Hassan Fadlallah, ein Abgeordneter der Hisbollah, hat dies der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt. Er fordert zudem die libanesische Regierung, direkte Verhandlungen mit Israel abzulehnen, solange die israelischen Angriffe auf Ziele im Libanon andauern. Washington trägt die Verantwortung dafür, dass Israel seine Angriffe einstelle und die Bedingungen des Rahmenabkommens mit dem Iran umsetze. Das Abkommen sieht einen Stopp aller Kämpfe vor - auch im Libanon. Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Mohammed Bagher Ghalibaf, betont die 'roten Linien' Teherans bei den Verhandlungen mit Washington und betont, dass sie standhaft in der Verteidigung der Interessen der iranischen Nation sind. Sollte der Waffenstillstand im Iran anhalten, würde eine Mehrheit der Menschen in Deutschland einen Einsatz der Bundesrepublik zur Sicherung der Straße von Hormus begrüßen. Die Straße von Hormus ist wichtig für die Weltwirtschaft. Doch rechtfertigt das einen Einsatz deutscher Soldaten?

Der Iran hat der libanesischen Hisbollah-Miliz zufolge die Fortsetzung von Gesprächen mit den USA an die Umsetzung einer umfassenden Waffenruhe geknüpft. Hassan Fadlallah, ein Abgeordneter der Hisbollah, hat dies der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt.

Er fordert zudem die libanesische Regierung, direkte Verhandlungen mit Israel abzulehnen, solange die israelischen Angriffe auf Ziele im Libanon andauern. Washington trägt die Verantwortung dafür, dass Israel seine Angriffe einstelle und die Bedingungen des Rahmenabkommens mit dem Iran umsetze. Das Abkommen sieht einen Stopp aller Kämpfe vor - auch im Libanon.

Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Mohammed Bagher Ghalibaf, betont die 'roten Linien' Teherans bei den Verhandlungen mit Washington und betont, dass sie standhaft in der Verteidigung der Interessen der iranischen Nation sind. Sollte der Waffenstillstand im Iran anhalten, würde eine Mehrheit der Menschen in Deutschland einen Einsatz der Bundesrepublik zur Sicherung der Straße von Hormus begrüßen. Die Straße von Hormus ist wichtig für die Weltwirtschaft. Doch rechtfertigt das einen Einsatz deutscher Soldaten





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