Iran und USA nähern sich Friedensdeal - Trump verspricht Öffnung der Straße von Hormus

Iran erklärt sich zu neuen Friedensgesprächen bereit, während US-Präsident Trump die vollständige Öffnung der strategischen Wasserstraße Hormus ankündigt. Das Rahmenabkommen, das in der Schweiz unterzeichnet werden soll, soll ein Atomabkommen und die Räumung israelischer Truppen aus dem Libanon verbinden. Die Ankündigungen lassen die Ölpreise stark fallen.

Der Islamische Staat Iran hat signalisiert, dass er bereit ist, erneut Gespräche über ein Friedensabkommen zu führen. Laut den iranischen Behörden soll am kommenden Freitag in der Schweiz ein Rahmenvertrag mit den Vereinigten Staaten unterschrieben werden, der als diplomatischer Durchbruch für Teheran gewertet wird.

Die Verhandlungen finden im exklusiven Hotel Bürgenstock am Genfersee statt, einem Ort, an dem im vergangenen Jahr bereits eine internationale Ukraine‑Konferenz abgehalten wurde. Das Außenministerium der Schweiz hat den Veranstaltungsort offiziell bestätigt. In den Verhandlungsrunden geht es vor allem um ein mögliches Atomabkommen, das an die vollständige Räumung israelischer Truppen aus dem Libanon geknüpft sein soll.

Das Medienbüro der Hisbollah teilte Reuters mit, dass die Miliz von Teheran die Zusage erhalten habe, dass ein iranischer Beitrag in der nächsten Verhandlungsphase zwingend erforderlich sein werde, jedoch nicht als Vorbedingung für die Fortsetzung der Gespräche nach der geplanten Unterzeichnung einer Absichtserklärung angesehen werde. Gleichzeitig hat der US‑Präsident Donald Trump während des G7‑Gipfels am Genfersee angekündigt, dass die Straße von Hormus ab Freitag wieder vollständig geöffnet werden solle.

In einer kurzen Rede vor den Journalisten sagte er, dass der kürzlich erzielte Iran‑Deal der Welt großen Nutzen bringe und dass die Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Wasserstraße ein wichtiges Signal für Stabilität im Mittleren Osten sei. Auch die globalen Ölpreise reagierten sofort auf die Nachricht: Der Brent‑Preis fiel nach Angaben von NBC News um fast fünf Prozent auf 82,99 US‑Dollar pro Barrel, während der US‑Rohöl-Standard WTI auf 80,17 US‑Dollar pro Barrel sank - ein Tiefstand, der seit dem 10.

März nicht mehr erreicht worden war. Experten führen die Preisrückgänge nicht ausschließlich auf die Öffnung der Straße zurück, sondern auch auf die erwartete Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und auf mögliche Reparationszahlungen für kriegsbedingte Schäden, die im Rahmen des Abkommens vereinbart worden sein könnten. Trump äußerte zudem scharf Kritik am derzeitigen israelischen Vorgehen im Libanon und schlug vor, dass Syrien die Bekämpfung der pro‑iranischen Hisbollah übernehmen solle.

"Israel kämpft schon zu lange gegen die Hisbollah und riskiert dabei unnötige Opfer", sagte er am Rande des Gipfels in Evian, Frankreich. Weiterhin betonte Trump, dass die USA keine Absicht hätten, den Iran zu einem Regierungswechsel zu drängen - ein Gegensatz zu Trumps früheren Äußerungen zu Beginn des Konflikts, als er über Truth Social die iranischen Führungsstrukturen zum Rücktritt aufrief.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi kündigte an, dass innerhalb von 60 Tagen weitere Gespräche zwischen Washington und Teheran stattfinden sollen, um die Bedingungen für ein endgültiges Friedensabkommen zu konkretisieren. Sollte Israel weiterhin angreifen und Gebiete im Libanon besetzen, würde der Iran diese Handlungen als Vertragsbruch werten und die Vereinbarungen in Frage stellen





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