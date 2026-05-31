Iran und USA setzen Gespräche fort, während Konflikte im Nahen Osten eskalieren

Iran und USA tauschen weiterhin Nachrichten aus, während Israel im Libanon und Syrien vorrückt. Frankreich fordert UN-Sicherheitssitzung, Hisbollah setzt Angriffe fort.

Der Iran und die USA setzen ihre Gespräche und ihren Nachrichtenaustausch nach Angaben des iranischen Außenministers Abbas Aragtschi fort. Man könne die Verhandlungen nicht beurteilen, bis ein klares Ergebnis vorliege, sagte er staatlichen Medien.

Spekulationen dürfe keine Bedeutung beigemessen werden. Der Iran steht nach Aussage einer Regierungssprecherin weiterhin im Schatten des Krieges. Die Streitkräfte würden nach wie vor in Alarmbereitschaft sein, sagte Fatemeh Mohajerani laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dennoch sei die wirtschaftliche Erholung des Landes bereits im Gange.

Die anhaltende US-Seeblockade bezeichnete sie als Piraterie. Israelische Einheiten haben laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana neue Vorstöße im Süden Syriens unternommen. Demnach errichteten sie provisorische Kontrollpunkte in Teilen der Provinzen Quneitra und Deraa und durchsuchten Passanten. Nach mehreren Stunden sollen sich die israelischen Soldaten wieder zurückgezogen haben.

Die Bodentruppen der iranischen Revolutionsgarden greifen iranischen Staatsmedien zufolge Stützpunkte von Separatistengruppen im Nordirak an. Welche Orte genau von den Angriffen betroffen sind, ist bislang unklar. Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam wirft Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören. Die Angriffe seien ein Versuch, die Geschichte auszura dieren, sagte er der Staatsagentur NNA zufolge.

Die Kosten des Kriegs seien für die Libanesen immens. Das Land dürfe nicht zum Faustpfand in regionalen Konflikten werden. Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe eines Krankenhauses in Tyrus im Süden des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 13 Mitarbeiter der Klinik verletzt worden.

Zudem sei erheblicher Sachschaden entstanden, erklärte das Ministerium. Die Regierung ruft die internationale Gemeinschaft dazu auf, den sich ausweitenden israelischen Angriffen ein Ende zu setzen. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April offiziell eine Waffenruhe, die von der Hisbollah allerdings nicht anerkannt wird. Die Hisbollah setzt ihre Angriffe auf Israel fort, Israels Armee rückte im Vorgehen gegen die vom Iran unterstützte Miliz in den vergangenen Tagen immer weiter in den Süden des Libanon vor.

Nach der Einnahme der Kreuzritterfestung Beaufort im Süden des Libanon schrieb Israels Verteidigungsminister Katz bei X: Dies ist eine klare Botschaft an unsere Feinde: Wer die Bürger Israels bedroht, wird seine strategischen Positionen eine nach der anderen verlieren. Laut israelischen Medien kündigte Katz an, dass Israels Soldaten dort bleiben würden. Die Festung sei Teil der sogenannten Sicherheitszone Israels im Libanon, die die libanesische Führung wiederum als Besetzung libanesischen Bodens bezeichnet.

Nach der Ausweitung der israelischen Militäreinsätze im Libanon hat Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. Nichts könne die Fortsetzung der israelischen Militäroperationen im Libanon und eine immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums rechtfertigen, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender BFMTV. Die israelische Armee hatte zuvor ihre Angriffe im Südlibanon ausgeweitet und dabei nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Er habe die Einberufung des Sicherheitsrats beantragt, da die Entwicklung eine weitere Eskalation darstelle, sagte Barrot.

Zwar erkenne Frankreich das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz an, doch nichts rechtfertige diese Entwicklung, führte er weiter aus. Sie stelle zudem einen schwerwiegenden Fehler und einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.

In einem Fox-News-Interview dämpfte US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf eine Einigung und deutete neue Angriffe auf Ziele im Iran an, falls Teheran nicht auf seine Nachforderungen eingehe: Langsam aber sicher bekommen wir, was wir wollen, und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, werden wir es auf andere Art erreichen, sagte Trump. Der Iran nimmt die Förderung auf drei Offshore-Plattformen im Gasfeld Süd-Pars wieder auf, nachdem diese infolge israelischer Angriffe auf Verarbeitungsanlagen an Land gestoppt werden musste.

Die Plattformen selbst seien nicht beschädigt worden, sagte der Chef der Pars Oil and Gas Company, Turadsch Dehgani, staatlichen Medien. Das geförderte Gas werde nun zu anderen Verarbeitungsanlagen in der Region umgeleitet, während die Reparaturen an den beschädigten Einrichtungen andauerten. Der Iran wird nach den Worten seines Chefunterhändlers Mohammad Baqer Ghalibaf kein Abkommen zur Beendigung des Konflikts mit den USA akzeptieren, solange die Rechte der iranischen Bevölkerung nicht gesichert sind.

Es gebe kein Vertrauen in die Worte und Versprechen des Feindes, sagte Ghalibaf staatlichen Medien zufolge. Das einzige Kriterium seien spürbare Ergebnisse, bevor der Iran seinerseits Verpflichtungen erfülle. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Während die USA und der Iran weiterhin verhandeln, eskalieren die militärischen Aktionen Israels im Libanon und in Syrien.

Die internationale Gemeinschaft zeigt sich besorgt, insbesondere Frankreich drängt auf eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Die Hisbollah setzt ihre Angriffe fort, und Israel weitet seine Bodeneinsätze aus. Der Iran warnt vor einem Abkommen ohne konkrete Ergebnisse und nimmt seine Gasförderung wieder auf. Die Entwicklungen deuten auf eine anhaltende Krise hin, bei der diplomatische Bemühungen und militärische Konfrontationen nebeneinander existieren





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