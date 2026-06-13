Iran und USA stehen kurz vor Abkommen: Gebühren in Hormus-Meerenge und militärische Eskalation im Libanon

Während sich Iran und die USA einem möglichen Abkommen nähern, das die Straße von Hormus und eingefrorene Gelder regeln soll, eskalieren die militärischen Auseinandersetzungen mit Drohnenangriffen und Evakuierungsaufforderungen im Libanon. Die VAE sollen bereits Milliarden an den Iran transferiert haben.

Die Straße von Hormus bleibt ein zentraler Krisenherd im Nahen Osten, während sich Iran und die USA möglicherweise einem Durchbruch in ihren Verhandlungen nähern. Der Iran kündigte an, künftig Gebühren für Dienstleistungen in der strategisch wichtigen Meerenge zu erheben.

Das iranische Außenministerium erklärte, dass Schritte zur Gewährleistung eines sicheren Schiffsverkehrs der nationalen Sicherheit und dem weltweiten Gemeinwohl dienten. Gleichzeitig forderte das Ministerium ein Ende der ausländischen Militärpräsenz in der Region und machte die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder zu einem festen Bestandteil eines geplanten Abkommens mit den USA. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter bewertete das sich abzeichnende Abkommen als "sehr gut" und kündigte an, dass sich die USA nach der Besiegelung an der Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen werden.

Die geplante Unterzeichnung einer iranisch-amerikanischen Absichtserklärung am Sonntag wurde zunächst verschoben. Das iranische Außenministerium teilte mit, dass eine Unterzeichnung in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen werden könne, jedoch aufgrund des Zögerns der Gegenseite Vorsicht bei konkreten Datumsangaben geboten sei. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif, dessen Land als Vermittler agiert, erklärte auf der Plattform X, dass der Abschluss des Abkommens voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Stunden zu erwarten sei.

Pakistan bereite sich auf die elektronische Unterzeichnung eines Friedensvertrags vor, gefolgt von technischen Gesprächen in der folgenden Woche. Während der diplomatischen Entwicklungen kommt es zu militärischen Vorfällen. Vor der Küste des Oman wurde ein Tanker von einem Geschoss unbekannter Herkunft getroffen, wie die britische Seefahrtsbehörde UKMTO mitteilte. Die Besatzung blieb unversehrt und das Schiff setzte seine Fahrt fort.

Das US-Militär meldete unterdessen den Abschuss mehrerer iranischer Drohnen, die Schiffe in der Straße von Hormus attackiert haben sollen. Das regional zuständige US-Kommando Centcom betonte, dass der Schiffsverkehr durch die Meerenge weiterhin ungehindert fließe und diese offen bleibe. Iranischerseits wurden weitere Details des geplanten Abkommens bekannt. Außenminister Abbas Araghtschi sagte im staatlichen Fernsehen, die Absichtserklärung sei noch nicht unterzeichnet und es könne noch Änderungen geben.

Geplant sei ein Ende des Krieges an allen Fronten, inklusive des Libanon, sowie ein Ende der US-Blockade gegen den Iran und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Fragen des iranischen Atomprogramms sollen später behandelt werden. Araghtschi behauptete, der Iran sei der Gewinner des Krieges mit den USA und gehe gestärkt aus ihm hervor. Parallel dazu gibt es Berichte über bereits erfolgte finanzielle Zugeständnisse an den Iran.

Insider zufolge haben die Vereinigten Arabischen Emirate bereits Gelder in Höhe von mehr als drei Milliarden Dollar für den Iran freigegeben. Insgesamt sollen Zahlungen über zehn bis 20 Milliarden Dollar zugesagt worden sein, wie vier mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagenteur Reuters mitteilten. Im Gegenzug soll die Islamische Republik ihre Angriffe auf den Golfstaat einstellen.

Die Nachrichtenagentur Fars berichtete zudem über die Trauerfeierlichkeiten für das getötete religiöse und politische Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, die vom 4. bis 9. Juli in Teheran und Maschhad stattfinden sollen. Chamenei war laut Berichten im Februar bei den ersten Angriffen der USA und Israels auf den Iran getötet worden und hatte mehr als drei Jahrzehnte an der Spitze der Islamischen Republik gestanden.

Im Libanon forderte die israelische Armee die Bewohner von 20 Städten und Dörfern im Südlibanon zur sofortigen Evakuierung auf. Armeesprecher Avichay Adraee warnte auf X, dass sich jeder, der sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern, deren Einrichtungen und Kampfmitteln aufhalte, in Lebensgefahr bringe. Seit Freitagabend meldete die Armee mehrere Drohnenangriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Nordisrael





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