Iran und USA stehen kurz vor Friedensabkommen: Einzelheiten zur Straße von Hormus und Blockadeaufhebung

Iranischer Außenminister Abbas Araghtschi bestätigt Fortschritte in Verhandlungen mit den USA. Geplantes Abkommen sieht Kriegsende, Aufhebung der US-Blockade und Wiederöffnung der Straße von Hormus vor. Schweiz bietet sich als Unterzeichnungsort an, während VAE bereits Milliarden für Iran freigegeben haben. Zusätzliche diplomatische Spannungen im Zusammenhang mit der iranischen WM-Teilnahme.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat sich optimistisch über eine baldige Einigung auf eine Friedensvereinbarung mit den USA gezeigt.

"Sobald die letzten Phasen unserer Verhandlungen abgeschlossen sind, wird dieses Abkommen unterzeichnet und bekanntgegeben", sagte Araghtschi am Freitagabend im iranischen Staatsfernsehen. Die geplante Vereinbarung sieht unter anderem ein Ende des Krieges an allen Fronten sowie die Aufhebung der US-Blockade gegen den Iran vor.

Zudem soll die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt geöffnet werden. Araghtschi betonte, dass der Iran nicht zu dem früheren Status der Meerenge zurückkehren werde. Stattdessen werde das Land sicherstellen, dass Schiffe eine sichere Passage hätten. Einzelheiten zur Verwaltung der Straße von Hormus sollten innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung erörtert werden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Insidern zufolge bereits Gelder in Höhe von mehr als drei Milliarden Dollar für den Iran freigegeben, was als Zeichen für den Fortschritt der Verhandlungen gewertet werden kann. Die Schweiz hat sich als Ort für die Unterzeichnung des Abkommens angeboten und steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit beiden Parteien.

Gleichzeitig wirft der iranische Fußballverband FIFA-Präsident Gianni Infantino vor, Zusagen bezüglich Visa für die iranische Nationalmannschaft bei der WM in den USA nicht eingehalten zu haben, was zu diplomatischen Spannungen führt. Beobachtern zufolge könnte der Iran zukünftig von Schiffen, die die Straße von Hormus nutzen, eine Gebühr verlangen, da die Durchfahrt vor dem Krieg kostenfrei war.

In der Vergangenheit kam es zu wiederholten gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und dem Iran, darunter US-Militärangriffe auf Ziele im Iran und iranische Raketen- und Drohnenattacken auf US-Stützpunkte in der Region. Araghtschi warf der israelischen Regierung vor, nach Vorwänden zu suchen, um das Abkommen zu sabotieren





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Friedensabkommen Straße Von Hormus Blockade Abbas Araghtschi Schweiz VAE FIFA WM Diplomatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erneute Eskalation am Golf: Iran erklärt Straße von Hormus für „geschlossen“Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskaliert trotz formal geltender Waffenruhe weiter. Nach neuen US-Angriffen erklärt der Iran die Straße von Hormus für gesperrt – und meldet eigene Angriffe.

Read more »

Krieg im Iran: USA beschießen Iran erneut, Straße von Hormus wieder komplett dichtDie Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich weiter verschärft. Bereits in der zweiten Nacht in Folge lieferten sich beide Seiten gegenseitige Angriffe, wodurch die seit rund zwei Monaten bestehende

Read more »

USA und Iran vor Friedensabkommen: Pakistan vermittelt - Wiedereröffnung der Straße von Hormus geplantDie USA und Iran stehen offenbar kurz vor einem vorläufigen Friedensabkommen, das die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Pakistan als Vermittler spricht von einem endgültigen Text, während widersprüchliche Angaben noch Unsicherheit auslösen.

Read more »

Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran: Streit über vorläufiges Abkommen und Zukunft der Straße von HormusBei den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran gibt es weitere Unsicherheiten. Während Vermittler von Fortschritten berichten, haben iranische Hardliner dem vorläufigen Abkommen noch nicht zugestimmt. Zudem plant der Iran, die Straße von Hormus zu kontrollieren und möglicherweise Gebühren für die Durchfahrt zu erheben. Pakistan vermittelt und bestätigt eine Einigung, doch US-Präsident Trump dementiert die Berichte als unrealistisch.

Read more »