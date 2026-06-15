Iran und USA wollen Krieg beenden - Israel reagiert verstimmt

Der Iran und die USA wollen am Freitag ein Abkommen unterzeichnen, das den Krieg beendet. Die Märkte jubeln weltweit, aber Israel reagiert verstimmt auf die Ankündigung.

Der Iran und die USA wollen am Freitag ein Abkommen unterzeichnen, das den Krieg beendet. Die Märkte jubeln weltweit, aber Israel reagiert verstimmt auf die Ankündigung.

Der Grund dafür kennt die ntv-Korrespondentin Raschel Blufarb. Nach der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu einem Rahmenabkommen im Krieg gibt es in der Straße von Hormus nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits Bewegung. Auf der Plattform Truth Social schreibt der Republikaner, dass Schiffe, viele mit Öl beladen, sich aus der Straße von Hormus herausbewegen. Sie würden eine südliche Route nehmen, die 'völlig sicher' sei.

Es gebe weitere solche Bereiche in der Meerenge. Trump hatte zunächst betont, dass die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Meerenge erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden soll. Grund dafür seien nötige Arbeiten zur Minenräumung, hatte er auf Truth Social mitgeteilt. Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt.

Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in der Schweiz. Sie sieht eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vor. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eignen Angaben seit Bekanntgabe des Abkommens zwischen dem Iran und den USA keine Einsätze mehr gegen Israel ausgeführt. Sie knüpfe ihre Haltung zur Waffenruhe an deren Einhaltung durch Israel, sagt ein Hisbollah-Vertreter zu Reuters.

Die Hisbollah lehne zudem eine 'Bewegungsfreiheit' Israels im Libanon ab. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor angekündigt, Israel werde sich nicht aus den im Libanon besetzten Gebieten zurückziehen. Oberst a. D. Wolfgang Richter ordnet die angekündigte Iran-Absichtserklärung als unsicheren Zwischenschritt ein und betont mehrere ungelöste Konfliktpunkte.

Zentrale Fragen zur Urananreicherung, zur Kontrolle der Straße von Hormus und zur Einbindung Israels sind weiterhin offen. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich wettert auf X gegen das Rahmenabkommen, das die USA mit dem Iran geschlossen haben. Es sei 'schlecht für Israel und für die gesamte freie Welt', schreibt er. Gemeinsam mit den USA sei es gelungen, den Iran zu schwächen.

'Wir müssen die Offensive zum Sturz des Regimes auf kreative Weise selbst fortsetzen und dafür sorgen, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzt', so der Chef der rechts-religiösen Zionismus-Partei. Nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs hat sich der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, noch skeptisch gezeigt.

'Ich glaube schon, dass es erstmal eine positive Nachricht ist, aber wir sollten uns da schon noch eine gewisse Skepsis bewahren', sagte er dem Sender Phoenix. Die Iraner hätten bereits angemerkt, dass das Abkommen erst mit der Unterschrift am Freitag gelte, sagte Heusgen.

'Bis Freitag kann viel passieren. ' Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Bundeswehr bald an einem möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen könnte. Nötig sei dafür ein Mandat des Bundestags, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag in Berlin. Er sei 'optimistisch', dass dieses gegebenenfalls auch bis Freitag verabschiedet werden könne, wenn das Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet werden soll.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass ein solches Mandat 'ziemlich zügig herbeigeführt werden kann', sagte Hille. Und die Reaktion auf die aktuelle Situation sei bereits intern vorbereitet worden.

'Das ist ja jetzt keine Situation, die ganz neu vom Himmel fällt. ' CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat das Rahmenabkommen zwischen USA und dem Iran als 'Desaster' bezeichnet. 'Der angebliche Friedensdeal von Donald Trump mit dem Iran ist ein sicherheitspolitischer Offenbarungseid', sagte Kiesewetter bei 't-online'. Trump habe einmal mehr bewiesen, dass er am Ende stets einen Rückzieher mache.

'Sobald ein brutales Regime droht, knickt er ein und opfert langfristige Sicherheitsinteressen für einen schnellen PR-Erfolg. ' Der 'Terror des Regimes' würde mit dem Deal noch belohnt. Kiesewetter sprach von einem 'beispiellosen Verrat an der iranischen Bevölkerung'. Alan Eyre, ehemaliger persischsprachiger Sprecher des US-Außenministeriums, sagt, die Einigung zwischen dem Iran und den USA sei solange kein wirklicher Deal, bis der nicht unterschrieben sei.

Im Sender Aljazeera beschrieb Eyre die grundlegende Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien so: Der Iran öffnet die Straße von Hormus, im Gegenzug heben die USA ihre Seeblockade auf. Der Iran bekomme zudem Geld. Die Bundesregierung hat die Notwendigkeit einer gebührenfreien Durchfahrt durch die Straße von Hormus bekräftigt





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