Iran-USA-Konflikt: Bundesregierung bereitet sich auf Beteiligung an Strae von Hormus-Sicherung vor

Kanzler Friedrich Merz betont die Bereitschaft der Bundesregierung, sich an der Sicherung der für die weltweite Öl- und Energieversorgung wichtigen Straße von Hormus zu beteiligen. Dies gelte, sobald die Voraussetzungen dafür vorliegen, betont der CDU-Chef in einer Regierungserklärung im Bundestag vor dem Hintergrund anhaltender gegenseitiger Angriffe der USA und Irans.

Kanzler Friedrich Merz betont die Bereitschaft der Bundesregierung , sich an der Sicherung der für die weltweite Öl- und Energieversorgung wichtigen Straße von Hormus zu beteiligen.

Dies gelte, sobald die Voraussetzungen dafür vorliegen, betont der CDU-Chef in einer Regierungserklärung im Bundestag vor dem Hintergrund anhaltender gegenseitiger Angriffe der USA und Irans. Bis dahin gilt: Wir setzen uns für eine diplomatische Lösung des Konflikts ein. Deutschland sei bereit, nach einem Ende des Konflikts in der Golfregion dort Verantwortung zu übernehmen, führt der Kanzler weiter aus. Ziel bleibe, dass der Iran sein Nuklearprogramm überprüfbar und auf Dauer beende.

Zudem müsse Sicherheit für Israel und die gesamte Region garantiert sein, sonst wird es keinen Frieden in der Region geben. Die Bundeswehr bereitet sich seit Mai auf einen möglichen Einsatz unter anderem mit Minenjagdbooten in der Straße von Hormus vor. Bei iranischen Angriffen auf den Golfstaat Bahrain ist nach Behördenangaben ein elfjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das Innenministerium spricht von einem 'verbrecherischen iranischen' Angriff.

In der Stadt Hammad sowie in der Hauptstadt Manama seien darüber hinaus mehrere Fahrzeuge in Brand geraten und Wohnhäuser beschädigt worden. Ursache seien herabfallende Trümmerteile gewesen, die nach der Abwehr und Zerstörung iranischer Drohnen niedergegangen seien. Die USA und der Iran hatten sich in der Nacht in der Golfregion erneut heftig gegenseitig beschossen. In dem Zuge gerieten auch Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss.

Nach erneutem Beschuss aus dem Iran hat der Golfstaat Kuwait vorerst Entwarnung gegeben. Nach einer Sperrung des Luftraums teilt die zuständige Behörde am Morgen mit, dass die 'Umstände, die die zuvor ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich gemacht hatten, nicht mehr bestehen'. Der reguläre Betrieb werde am Flughafen in Kuwait wieder aufgenommen. Gleichzeitig beobachte man neue Entwicklungen und bewerte sie fortlaufend neu.

Pünktlich zum Start der Fußballweltmeisterschaft in Nordamerika kommt es erneut zu Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Wie es um die Straße von Hormus steht und wann die Waffen wieder ruhen, ist laut ntv-Reporterin Irem Barlin aktuell noch unklar. Deutschland und 21 weitere Staaten fordern den Iran auf, Angriffe auf Menschen 'auf unserem Boden' einzustellen.

'Versuche, Menschen auf unserem Boden zu töten, zu entführen, zu belästigen, einzuschüchtern oder anderweitig anzugreifen, untergraben die nationale Souveränität und internationale Normen', heißt es in einer vom französischen Außenministerium veröffentlichten Erklärung. Zu den 22 Unterzeichnern gehören neben Deutschland auch mehrere weitere europäische Länder, die USA und Australien





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