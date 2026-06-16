Iran, USA und Israel: Neue Verhandlungsphase und Spannungen um Hormus

Der Iran fordert den Rückzug Israels aus dem Libanon, während die USA ein Atomabkommen diskutieren. Trump kritisiert israelische Angriffe auf Beirut und verweist auf eine zweite Phase des Abkommens. Die Hisbollah bindet ein Atomabkommen an den israelischen Rückzug. Deutschland fordert Klarheit vor einem möglichen Marineinsatz in der Straße von Hormus.

Die Lage in der Straße von Hormus spitzt sich zu, weil sich nun wieder Schiffe aus dem Iran in Richtung Meerweg bewegen. Das iranische Oberhandlungsführungspaar um Mohammed Bagher Ghalibaf, den Chefunterhändler Teherans, und den libanesischen Parlamentspräsidenten Nabih Berri, hat öffentlich erklärt, dass die Bewohner des Südlibanon in ihre Häuser zurückkehren sollten.

Ghalibaf betonte in einer Telegram‑Nachricht, dass ein israelischer Rückzug aus den umstrittenen Gebieten im Süden des Libanon Voraussetzung für eine nachhaltige Entspannung sei. Gleichzeitig bereiten sich die USA und der Iran darauf vor, am Freitag eine Absichtserklärung zu unterzeichnen, die den noch andauernden Konflikt beenden soll. Präsident Donald Trump signalisierte während des G7‑Gipfels in Évian‑les‑Bains, dass er das erarbeitete Rahmenabkommen dem US‑Kongress zur Prüfung vorlegen wolle, um zu prüfen, ob es Teheran wirksam daran hindert, an einem Atomwaffenprogramm zu arbeiten.

Republikanische Kongressabgeordnete zeigten sich skeptisch und forderten umfassende Informationen, bevor sie das Abkommen unterstützen würden. Die Hisbollah, die fest mit dem Iran verbunden ist, hat inzwischen erklärt, dass ein künftiges Atomabkommen nur dann zustande kommen kann, wenn israelische Truppen vollständig aus dem Libanon abziehen. Das Medienbüro der Hisbollah teilte Reuters mit, dass Teheran in der nächsten Verhandlungsphase mit Washington die Forderung nach einem israelischen Rückzug stellen werde.

Dieser Schritt soll jedoch nicht als Vorbedingung für die Fortsetzung der Gespräche gelten, sondern als Ergebnis einer bereits geplanten Absichtserklärung, die am Freitag unterzeichnet werden soll. Unabhängig von den diplomatischen Entwicklungen sankieren die USA weiterhin eine Seeblockade, die den Schiffsverkehr in den südlichen Häfen des Irans einschränkt. Das iranische Staatsfernsehen berichtete, dass drei Tanker und zwei Frachtschiffe mit lebenswichtigen Gütern aus dem Indischen Ozean auf dem Weg zu iranischen Hafenknoten seien, obwohl das US‑Militär bis Freitag die Blockade aufrechterhalten will.

Präsident Trump nutzte ebenfalls den G7‑Rahmen, um Israel für Angriffe auf Beirut zu kritisieren. Er wies den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an, verantwortungsbewusster gegenüber dem Libanon zu handeln, und schlug vor, Syrien solle sich um die Hisbollah kümmern, falls Israel seiner Meinung nach nicht in der Lage sei, die Situation zu kontrollieren. Trotz dieser scharfen Kritik betonte Trump, dass das Verhältnis zu Netanjahu gut sei.

Gleichzeitig stellte er fest, dass der Iran von einer 'rationalen Führung' sei und dass die zweite Phase des Abkommens - die keine Finanzinvestitionen der USA im Iran vorsieht - einfacher verlaufen solle. In der Erklärung sei eindeutig festgehalten worden, dass die Islamische Republik keine Atomwaffe erhalten werde. Der iranische Außenminister Abbas Aragtschi verknüpfte das Ende des Konflikts ausdrücklich mit einem vollständigen israelischen Rückzug aus dem Libanon.

Er warnte, dass das Verbleiben israelischer Truppen im Südlibanon einen Verstoß gegen die zwischen Teheran und Washington vereinbarte Rahmenabkommen darstellen würde. In Deutschland äußerte Außenminister Johann Wadephul im ARD‑Morgenmagazin, dass vor einem eventuellen Marineeinsatz in der Straße von Hormus die genauen Inhalte der US‑Iran‑Vereinbarung bekannt sein müssten. Er betonte die Bereitschaft Deutschlands, bei der Minenräumung zu unterstützen, um die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik zu wahren





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Israel Hisbollah Straße Von Hormus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Einigung zwischen USA und Iran: Bundesregierung erwägt Marine-Mission in der Straße von HormusNach der geplanten Einigung zwischen den USA und dem Iran über eine 60-tägige Waffenruhe stellt sich die Frage nach einem deutschen Beitrag zur Sicherung der Straße von Hormus. Die Bundesregierung hat eine defensiv ausgerichtete Minenräum-Mission in Aussicht gestellt, die jedoch ein Bundestagsmandat und iranische Zustimmung erfordern würde. Militärexperten warnen vor den Risiken für deutsche Minensucher bei möglichen Kampfhandlungen und betonen die Bedeutung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Konfliktparteien.

Read more »

Iran erwägt Gebühren für Hafen der Straße von Hormus nach Abkommen mit USADer Iran kündigt an, nach einer 60‑Tage‑Frist kostenpflichtige Durchfahrten in der Straße von Hormus einzuführen. Die Maßnahme könnte das Seerecht verletzen und dient möglicherweise politischen Druck auf Hardliner. Die Behauptungen stammen aus iranischen Medien und sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Read more »

USA und Iran einigen sich grundsätzlich: Weg für Öffnung der Straße von Hormus frei?Nach einer grundsätzlichen Einigung zwischen den USA und dem Iran rückt die Öffnung der strategisch wichtigen Schifffahrtsstraße von Hormus in greifbare Nähe. Die Bundesregierung bereitet ein Mandat für einen defensiven Einsatz der Marine vor. Die Hisbollah begrüßt das Abkommen und kündigt eine Einstellung ihrer Angriffe an, falls Israel die Souveränität des Libanon respektiert.

Read more »

USA-Iran-Abkommen: Trump kündigt offene und mautfreie Straße von Hormus anNach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen für ein Kriegsende hat US-Präsident Donald Trump eine offene und mautfreie Straße von

Read more »